Ямал и группа ВИС расторгли соглашение о создании СШХ-2 Бованенково—Сабетта

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и группа ВИС расторгли соглашение о создании железнодорожной линии Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2), сообщается в пресс-службе группы.

Строительство железной дороги планируется передать в концессию. «Для того чтобы важный для развития российской Арктики проект двигался дальше, партнеры приняли решение расторгнуть существующее соглашение о государственно-частном партнерстве. Это позволит приступить к подготовке пакета документов для оформления концессии»,— говорится в сообщении.

В компании сообщили, что сегодня в рамках подготовки к строительству линии сделан отвод земельных участков, заключены договоры аренды, разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Также выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, началась разработка рабочей документации. На финансирование всех работ компания направила около 1 млрд руб. В рамках достигнутого соглашения Ямал выкупит готовую документацию для дальнейшего использования.

Группа ВИС выиграла конкурс на строительство в 2015 году. Но соглашение с ней, сообщал «Интерфаксу» в апреле глава Ямала Дмитрий Артюхов, заморожено из-за изменения конфигурации проекта. Согласно плану развития инфраструктуры СМП, к 2023 году планируется строительство однопутной ветки Бованенково—Сабетта длиной 170 км, которая, по расчетам авторов документа, даст грузоотправителям эффект от сокращения дистанции перевозки грузов в 18 млрд руб. в год. К участию в концессионном соглашении приглашают «Газпром», а ОАО РЖД, отмечается в плане, сейчас активно проводит «расчеты целесообразности непосредственного участия компании в финансировании, строительстве и последующей эксплуатации СШХ-2 на условиях, аналогичных концессии по СШХ-1».

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