Интерфакс: ФАС не нашла нарушений в рекламе «божественной шаурмы»

Экспертный совет управления ФАС по Пермскому краю не обнаружил нарушения закона в рекламе местного кафе с шаурмой, которая вызвала недовольство Пермской епархии РПЦ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе ведомтва..

«Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе «Шаурма не за горами», размещенной в социальной сети «ВКонтакте", по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе" не установлено», - сказал представитель ведомства.

Напомним, ФАС провела проверку, после того, как Пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «божественной шаурмы», размещенную в одном из интернет-пабликов. По мнению церкви, реклама изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбило чувства верующих. Скандальный пост был размещен еще 27 апреля.

В дальнейшем РПЦ отозвало заявление, поскольку владелица кафе извинилась перед верующими.