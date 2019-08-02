«Базэл Аэро» задумался о переименовании

Как стало известно „Ъ-Кубань“, оператор аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы — ООО «Базэл Аэро» планирует сменить название. В числе возможных вариантов наименования — ООО «Аэродинамика». Это, по словам источника, близкого к руководству компании, делается для того, чтобы дистанцировать аэровокзальный бизнес от «Базового элемента» санкционного Олега Дерипаски. Эксперты считают, что переименование оператора может стать частью новой стратегии создания единого авиационного узла юга России, которую реализует новый директор «Базэл Аэро» Алексей Старостин.



ООО «Базэл Аэро», являющееся управляющей компанией трех крупнейших аэропортов юга России — Сочи, Краснодара и Анапы, в ближайшем будущем может сменить название. Как вероятный вариант для переименования называется «Аэродинамика». Об этом „Ъ-Кубань“ сообщил источник, близкий к руководству компании. По его словам, санкции, которые наложил в апреле прошлого года Минфин США на собственника «Базового элемента» (куда входит «Базэл Аэро») Олега Дерипаску, негативным образом сказались на работе аэропортов. К примеру, некоторые арендаторы площадей в аэровокзальных комплексах отказывались платить аренду в ситуации неопределенности с активами санкционного бизнесмена. В этой ситуации «Базэл Аэро» стало реже упоминаться в публичном пространстве: официальные сайты аэропортов избавились от приставки basel в адресной строке, единая пресс-служба «Базэл Аэро» распалась на отдельные представительства каждого из аэропортов, а пресс-секретари просят представителей СМИ не упоминать прежнее название оператора в своих публикациях. Аэровокзалы также по возможности избавились от упоминания «Базэл Аэро» на своих логотипах. Окончательным разрывом с «Базовым элементом» в публичной плоскости может стать именно переименование компании, как это произошло с цементным холдингом «Базэлцемент», который стал теперь ООО «Смиком».

В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что ООО «Базэл Аэро» зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. и является «дочкой» кипрской Inter Jura CY (services) limited. По итогам 2017 года (последние опубликованные финансовые данные) общество показало убыток 4,6 млн руб. При этом чистая прибыль аэропорта Сочи по итогам того же года составила 2 млрд руб., аэропорта Краснодар — 1 млрд руб., а аэропорта Анапа — 218,6 млн руб.

В июне этого года генеральным директором ООО «Базэл Аэро» стал член совета директоров и бывший генеральный директор АО «Международный аэропорт Казань» Алексей Старостин. Он занял место возглавившего питерский аэропорт Пулково Леонида Сергеева. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, есть вероятность, что господин Старостин займется развитием оператора аэропортов и формированием на юге России единого авиационного узла, которым изначально мог стать аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, но пока не стал.

Несмотря на санкции в отношении господина Дерипаски, международные аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы показывают стабильный прирост пассажиропотока. Так, в январе — апреле этого года аэропорт Сочи обслужил 1,78 млн человек (+ 13% к аналогичному периоду прошлого года), аэропорт Краснодара в январе — мае — 1,67 млн человек (+ 11%), аэропорт Анапы в январе — мае — 303,96 тыс. человек (+ 13%). Общий пассажиропоток трех аэропортов в год достигает 12 млн человек, а, для сравнения, у крупнейшего в стране аэропорта Шереметьево в 2018 году — 45 млн человек.

До введения санкций США в отношении господина Дерипаски (6 апреля 2018 года) велись активные разговоры о строительстве нового терминала аэропорта Краснодара и модернизации анапского аэропорта. Но после этого как о значимых событиях можно говорить лишь о продаже «Базэл Аэро» аэропорта Геленджик (был четвертым аэропортом компании в Краснодарском крае) структурам ВТБ.

По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, с этого момента аэровокзальный бизнес богатейшего российского предпринимателя (по версии Forbes находится на 30-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России) начал уходить в тень. Даже финансовая информация по активам «Базэл Аэро» за 2018 год до сих пор не появилась в открытом доступе.

«Владельцы не хотят в текущих условиях, прежде всего в условиях риска санкций, опасаясь давления на бизнес, афишировать свои результаты, которые, судя по некоторым данным СМИ, имеют хорошую тенденцию»,— рассказал Александр Осин.

В пресс-службах входящих в холдинг аэропортов не смогли оперативно прокомментировать вероятность переименования «Базэл Аэро».

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, вероятнее всего, Олег Дерипаска не хочет терять контроль над всеми своим активами, поэтому те активы, которые не попадают в поле зрения американского Минфина, он старается скрыть из виду. Алексей Калачев из «Финама» также считает, что Олег Дерипаска пытается дистанцироваться от головного холдинга «Базовый элемент». «Статус международного аэропорта плохо сочетается с нахождением под международными санкциями. Я не исключаю смены названия „Базэл Аэро“»,— рассказал аналитик.

При этом, по словам опрошенных „Ъ-Кубань“ экспертов, «Базэл Аэро» продолжает управлять аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара и характер его деятельности не изменился. Формально же эти три аэропорта, как и само ООО «Базэл Аэро», напрямую принадлежат кипрской компании Transport amd-2 limited.

Уход в тень является техническим моментом, который не влияет на финансовые результаты аэропортов, уверен начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. По его словам, финансовые результаты «Базэл Аэро» все последние годы были отрицательны в отчетности по РСБУ и компания приносила убытки. «Впрочем, конечно же, неконсолидированную отчетность по российским стандартам вряд ли можно считать информативной, особенно в случае холдинговых компаний. Учитывая тот факт, что санкции против активов господина Дерипаски постепенно снимаются, можно рассчитывать, что информационная прозрачность по „Базэл Аэро“ скоро будет повышаться»,— рассказывает эксперт.

Дмитрий Михеенко