Yellow, Black & White Group

Основана в 2007 году экс-участниками команды КВН «Сборная РУДН» Эдуардом Илояном, Денисом Жалинским и Сангаджи Тарбаевым для производства развлекательного контента. В апреле 2007 года дебютное «YBW Show» вышло на канале КТК, Казахстан. В марте 2008 года на канале СТС компания запустила шоу «Цвет нации». К 2014 году контент YBW Group составлял 35% премьер канала СТС. В 2014 году группа выпустила два полнометражных фильма — «Кухня в Париже» и «Любит не любит», создала дочернюю компанию «Films Forever». К 2019 году было выпущено 16 лент с общим бюджетом 1,75 млрд руб., сборами и доходами от продаж на ТВ и в онлайн 5 млрд руб. В октябре 2017 года запустила онлайн-кинотеатр Start. Выручка Start.ru за 2018 год составила более 800 млн руб. Подпиской кинотеатра пользуются 300 тыс. человек в 174 странах. В январе 2018 года приобрела долю в кинопрокатной компании KinoKartina.TV. С 2018 года эксклюзивно производит контент для телеканала «Супер», принадлежащего холдингу «Газпром-медиа». Доля аудитории канала — 2,1% среди зрителей от 14 до 44 лет. Самые известные проекты Yellow, Black and White Group — сериалы «Папины дочки», «Кухня», «Ивановы-Ивановы», скетч-шоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров», шоу «Уральские пельмени». Среди успешных фильмов — «Кухня в Париже», «СуперБобровы», «Гуляй, Вася!», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь».