0,1 процента составила недельная дефляция в РФ за период 23–29 июля, сообщил Росстат. Снижение цен было обеспечено сезонным удешевлением овощей (моркови — на 3,2%, картофеля — на 3,3%, огурцов — на 4%), также дешевели сахар (на 1,2%), молоко (на 0,1%), гречка и сосиски (на 0,2%). Заметно росли цены на помидоры — на 1,7%, яйца (0,5%), свинину и кур (0,4%), также толкали индекс потребительских цен вверх тарифы ЖКХ (водоотведение — на 0,4%, отопление и водоснабжение — на 0,2%). Отметим, что сезонная дефляция вернулась в РФ впервые с августа 2017 года — из-за роста промышленных цен в ожидании повышения НДС год назад дешевеющее продовольствие не смогло сдвинуть общий показатель в отрицательную область.