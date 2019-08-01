Банкира освободили, не дожидаясь продления ареста

Как стало известно “Ъ”, после более двух с половиной лет пребывания в СИЗО вышел на свободу бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов. Он является фигурантом двух уголовных дел — о растрате в ПЧРБ и мошенничестве в банке «Таурус». Однако материалы первого расследования суды дважды возвращали в прокуратуру для устранения серьезных ошибок, а арест в рамках второго дела Мосгорсуд признал незаконным. Интересно, что господин Меркулов был освобожден в здании Басманного райсуда, где планировалось рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока его ареста.

В минувший вторник бывшего банкира Дмитрия Меркулова доставили в Басманный райсуд из СИЗО «Матросская Тишина» для продления срока ареста, который был назначен ему по ходатайству СКР 15 июля 2019 года. Отметим, что до этого господин Меркулов провел около двух с половиной лет в следственном изоляторе. Банкир является фигурантом сразу двух уголовных дел. В январе 2016 года он был арестован по делу о растрате (ст. 160 УК РФ) средств в Первом чешско-российском банке. Как уже сообщал “Ъ”, ГСУ СКР считает, что господин Меркулов совершил растрату совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой (проживают за границей). По материалам дела, сначала вице-президент Меркулов по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считали, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд руб. Впрочем, защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб.

В марте 2017 года господину Меркулову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве уже по другому делу — о хищениях в банке «Таурус», где банкир работал до перехода в ПЧРБ. В этом деле, напомним, речь идет о том, что в 2014–2015 годах группа злоумышленников целенаправленно выводила из «Тауруса» деньги, а после отзыва у банка лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем создания фиктивных вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Это уголовное дело до сих пор расследуется, а до суда дошли лишь эпизоды. По ним признавшие свою вину бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова получили в особом порядке по четыре года. При этом дело основных фигурантов — экс-председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова, Агустина Моралеса Эскомильи, являвшегося теневым владельцем банка, и их четверых предполагаемых сообщников с февраля 2019 года слушается в Тверском райсуде Москвы.

Тем временем дело о растрате в ПЧРБ дважды направлялось в московские райсуды — сначала Никулинский, а затем в Симоновский. Однако оба раза судьи возвращали материалы расследования в Генпрокуратуру, признавая дело неподсудным из-за допущенных следствием ошибок. Последний раз это произошло в феврале нынешнего года, а к этому моменту Дмитрий Меркулов провел в СИЗО уже более двух лет. Видимо, следствие уже не надеялось добиться продления ареста по этому делу. «Поэтому оно и обратилось с ходатайством об аресте по делу банка "Таурус",— сказал “Ъ” адвокат банкира Сергей Старовойтов.— Хотя с самого начала этого расследования об избрании ему меры пресечения следователи никогда не ходатайствовали».

Адвокаты господина Меркулова обжаловали этот арест. В апелляционной инстанции Мосгорсуда защита банкира обратила внимание на то, что в ходатайстве об аресте по делу банка «Таурус» следствие привело абсолютно те же доводы, что и два года назад по делу о растрате в ПЧРБ. В частности, отметил адвокат Старовойтов, требование об аресте мотивировалось тяжестью предъявленного обвинения, а также справкой оперативника ФСБ 2017 года. В ней, по словам защитника, речь шла о разговоре господина Меркулова со своей матерью, которой банкир сообщил о вызове на допрос к следователю и о том, что с этого следственного мероприятия он может и не вернуться (кстати, после допроса финансист был задержан), а также поинтересовался лекарствами из Израиля. На основании записи разговора следствием был сделан вывод о том, что банкир собирается сбежать в Израиль. «Никаких новых оснований для ареста следствие не привело,— отметил господин Старовойтов.— В итоге произошло юридическое чудо: суд услышал доводы защиты и принял законное и обоснованное решение, освободив Дмитрия Меркулова».

Через пару часов решение апелляционной инстанции поступило в Басманный райсуд, который автоматически прекратил производство по ходатайству о продлении меры пресечения обвиняемому Меркулову и освободил его из-под стражи прямо в зале суда.

Олег Рубникович