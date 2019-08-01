По миллиону сноса

Собственники и дольщики признанных судом незаконными многоквартирных объектов в Геленджике просят губернатора Кубани помочь в решении их проблемы. В их обращении к главе края говорится, что ранее власти курорта соглашались с тем, что дома можно достроить, если будут устранены нарушения. Но позднее собственник участка под домами — Росимущество — обратился с требованием о сносе домов, признанных незаконными, и теперь люди, купившие в них квартиры, по закону должны оплатить снос 14-этажных высоток. Юристы считают, что у собственников есть шанс отстоять дома.



Дольщики и собственники многоквартирного дома по улице Красногвардейской, 79, в Геленджике обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с их проблемой. Как сказано в тексте обращения (есть у „Ъ-Кубань“), жилой комплекс начал строиться еще в 2011 году. Тогда глава Геленджика Виктор Хрестин перевел землю под объектом из категории «научно-исследовательская деятельность» в «многоэтажную жилую застройку». Официальным застройщиком стал Сергей Прима, реальными же, как говорят дольщики,— Павел Лонгвинов и некто Оганян. По информации авторов обращения, когда началось строительство, прокуратура подала иск о признании дома самостроем, поскольку он возводился без разрешения, но затем изменила требование на «приведение здания в соответствие нормам закона», и администрация Геленджика поддержала эти требования. По словам людей, купивших квартиры в ЖК, к началу 2013 года дом был уже почти завершен. Однако по иску территориального управления Росимущества, юридически являвшегося собственником земельного участка, 15 ноября 2013 года Геленджикский городской суд признал дом самостроем. Представитель застройщика подал апелляцию в Краснодарский краевой суд, и суд отменил это решение, признав право собственности застройщика на все квартиры в этом доме. В результате в течение полутора лет после вступившего в силу решения краевой инстанции более 300 семей купило квартиры в этом доме, треть из них успела зарегистрировать право собственности.

«Причем многие прописаны в своих квартирах, платят ипотеку. Все платят имущественные налоги по сегодняшний день. Однозначно, если бы на тот момент были бы какие-нибудь судебные тяжбы, в банках не выдавали бы кредиты на покупку жилья, а людей не прописывали бы в этих помещениях»,— говорится в обращении к губернатору.

В 2016 году Геленджикский городской суд по заявлению некоей гражданки из соседнего дома наложил на дом обеспечительные меры, после чего пяти семьям, которые уже успели заселиться, пришлось съехать. Росимущество на суде потребовало освободить земельный участок от незаконной, по его мнению, постройки. В октябре 2018 года городской суд вынес решение о сносе самовольной постройки за счет собственников жилых метров в данном ЖК.

Как стало известно „Ъ-Кубань“, 29 июля Октябрьский районный суд Краснодара на два месяца продлил арест Павла Лонгвинова, который, по версии следствия, является главным застройщиком объекта по Красногвардейской, 79, а также по Кирова, 30. Следователь в своем постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения считает, что с Сергеем Примой, который официально является арендатором земельного участка, господин Лонгвинов находится в дружеских отношениях. Это якобы дало ему возможность использовать арендованные участки друга под свой корыстный замысел. «Павел Лонгвинов изначально знал, что строительство домов не будет окончено, а люди, вложившие свои средства по договорам долевого участия и предварительным договорам купли-продажи, не получат квартиры, потому что у объекта не было главного — разрешения на строительство»,— говорится в постановлении.

В настоящий момент Павла Лонгвинова держат в СИЗО по обвинению в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение о продлении срока содержания реального застройщика под стражей было принято ввиду того, что у Лонгвинова есть возможность скрыться за границей. Кроме того, по словам следователей, он может повлиять на свидетелей и уничтожить улики. По версии обвинения, ущерб от его действий составил 434,4 млн руб. По мнению адвоката потерпевших, реально же Лонгвинов и компания обманули около 300 дольщиков на сумму свыше 1 млрд руб. В настоящее время адвокат Лонгвинова собирается обжаловать решение о продлении срока содержания его подзащитного под стражей, а потерпевшие ждут от краевых властей помощи в решении их непростой проблемы. В администрации края факт обращения дольщиков не прокомментировали.

По словам управляющего партнера компании «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, у собственников приговоренного к сносу многоквартирного дома есть все шансы отстоять объект в суде. «Думаю, что при рассмотрении иска о сносе собственники квартир попросту не привлекались. Если это так, то вполне вероятно отстоять их интересы при изучении всех документов»,— прокомментировал юрист.

Василий Хитрых