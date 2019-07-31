Муниципальные депутаты подали заявку на пикеты 3 августа на Бульварном кольце

Муниципальные депутаты Москвы и члены Ассоциации независимых депутатов подали заявку в префектуру на серию пикетов 3 августа на Бульварном кольце. Это решение они приняли после того, как власти отказались разрешить проведение протестной акции в этот день. «Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы. Без силового давления на кандидатов и избирателей»,— сообщил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев в Facebook. Он также опубликовал список мест, в которых планируется проведение пикетов.

Муниципальный депутат в Хамовниках и журналист Илья Азар добавил в Facebook, что заявку подали для того, «чтобы избежать повторения событий 27 июля, когда как бы правоохранительные органы избивали мирных протестующих, а власти потом объяснили это отсутствием у них информации о предстоящей акции».

Напомним, 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. После нее СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Административные аресты получили: Дмитрий Гудков (30 суток), Владимир Милов (30 суток), Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток), Иван Жданов (15 суток). Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток арестовали Алексея Навального.

Либертарианская партия подала заявку на проведение следующего митинга 3 августа на Лубянской площади. В мэрии не согласовали это место, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции выступили против этой площадки и отозвали заявку. Одного из лидеров партии, Михаила Светова, арестовали после переговоров с мэрией и заключили под стражу на 30 суток. Полиция призвала не участвовать в акции, поскольку мероприятие незаконно. Незарегистрированные кандидаты также подали заявки на другие митинги 10 и 11 августа.

Подробнее о новой протестной акции — в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».

Об уголовном деле из-за акции 27 июля читайте в публикации “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».