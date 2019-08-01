Неоградовались

В Новосибирске завершился второй суд над бывшими руководителями обанкротившегося строительного холдинга «Неоград», похитившими, по версии следствия, у дольщиков около 1 млрд руб. Назначенное им наказание суммировали с приговором по первому делу, в котором речь шла о хищении аналогичной суммы. При этом топ-менеджеры уже отбыли наказание, находясь в СИЗО и под домашним арестом. По обвинению в отмывании денег руководителей «Неограда» оправдали, признав за ними право на реабилитацию.

Октябрьский райсуд Новосибирска в среду огласил приговор уже по второму уголовному делу в отношении руководителей группы компаний «Неоград». Об этом “Ъ” рассказал гособвинитель Артем Булгаков.

Новосибирская ГК «Нео­град» была создана в 2004 году и сначала специализировалась на строительстве коммерческой недвижимости. В дальнейшем руководство решило попробовать свои силы в сфере жилищного строительства. «Неоград» запланировал возведение жилого комплекса «Закаменский» в составе шести многоэтажных домов в центре правобережной части города. С 2008-го по 2013 годы, говорится в деле, «Неоград» заключил более 1,9 тыс. договоров долевого участия. Однако жилой комплекс стал одним из самых больших долгостроев города. Сейчас его строительство продолжают другие фирмы.

В 2014 году по заявлениям обманутых дольщиков, оплативших квартиры, но так и не получивших жилье, следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. Как указывается в его материалах, деньги новых клиентов «Неограда» шли на достройку домов первой очереди. Пятерых топ-менеджеров холдинга, включая его основателя и гендиректора Владимира Аксенова, задержали.

В августе 2015 года райсуд приступил к рассмотрению первого дела. Потерпевшими по нему были признаны более 650 дольщиков, которые внесли за свои квартиры в общей сложности более 1 млрд руб. Первоначальное обвинение «мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159 УК РФ) суд переквалифицировал на более мягкое «мошенничество в сфере предпринимательства» (ст. 159.4 УК РФ), поэтому наказание оказалось значительно менее суровым, чем требовала прокуратура. Летом 2018 года суд огласил приговор. Гендиректору «Неограда» Владимиру Аксенову он назначил четыре года и десять месяцев лишения свободы, экс-руководителю одной из компаний группы ООО «Нео­град-строй» Олегу Бикбулатову — четыре с половиной года. Пять лет колонии присудили вице-президенту холдинга Наталии Обуховой. Бывший гендиректор другой компании группы ООО «Неоград-инвест» Екатерина Гремитских отделалась условным сроком.

Вскоре все снова оказались под судом. На этот раз за хищение у дольщиков «Неограда» дополнительно 960 млн руб., а также отмывании части этих денег (свыше 825 млн руб.) через подконтрольные организации. Пятым фигурантом этого дела стал бывший заместитель директора по финансам строительного холдинга Артем Коротков. Вину топ-менеджеры не признали. Отрицая хищения, они утверждали, что проект потерпел неудачу в том числе из-за сложившейся в стране неустойчивой экономической ситуации. Из 515 пострадавших по второму делу в суд явились только единицы. Одни требовали назначить обвиняемым самое суровое наказание, какое только может быть, другие оставили вопрос о его размере на усмотрение суда.

26 июля председательствующая в процессе судья Елена Соколова начала оглашать приговор и завершила только вчера. К первому сроку главе «Неограда» Владимиру Аксенову она добавила почти два года. По сумме приговоров он получил шесть с половиной лет заключения в колонии-поселении, Олег Бикбулатов — на год меньше, Наталья Обухова — пять лет и три месяца. При этом они уже отбыли наказание, находясь сначала в СИЗО, а затем и под домашним арестом. Суд засчитал им время, проведенное под стражей, по схеме один день за полтора. Двум топ-менеджерам — Екатерине Гремитских и Артему Короткову — удалось обойтись условным наказанием. Все пять подсудимых были оправданы по обвинению в легализации доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В этой части за ними признано право на реабилитацию и возмещение морального вреда. Защита заявила, что опротестует приговор в вышестоящем суде. Прокурор Артем Булгаков сообщил, что примет решение об обжаловании после получения текста приговора и его изучения.

Константин Воронов