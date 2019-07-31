Россельхознадзор запретил поставку китайских фруктов и ягод

Россельхознадзор ввел запрет на поставку слив, нектаринов, абрикосов, персиков, алычи, вишни, черешни, яблок, груш и айвы из Китая, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами»,— сказали в Россельхознадзоре.

Вредные организмы были найдены в 48 случаях. Ведомство отмечает, что эти организмы снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90%.

«Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. К сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций»,— отмечается в сообщении.

По данным Россельхознадзора, в Россию из Китая ежегодно поставляется более 190 тыс. тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов и персиков.