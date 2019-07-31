Великобритания обогнала Россию по экспорту вооружений в 2018 году и вышла на второе место в мире

Великобритания вышла на второе место в мире по объему экспорта вооружений, вновь обогнав Россию. В 2018 году британские оборонные компании заполучили контракты на рекордные для себя 14 млрд ($17 млрд), свидетельствуют данные Министерства международной торговли (DIT) страны, опубликованные в среду. В результате доля экспорта британских компаний по итогам прошлого года составила 19%. Рыночная же доля России снизилась с 16% по итогам 2017 года до 14%. Теперь она располагается на третьем месте по объему экспорта вооружений. Лидером на мировом рынке по-прежнему остаются США, с рыночной долей в 40% от общемирового объема продаж в $100 млрд.

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока. При этом подавляющее большинство экспортируемого Британией вооружения приходится на военно-воздушный сектор. Это, например, поставки 24 истребителей Typhoon Катару британской BAE Systems на общую сумму в 5 млрд, а также поставки комплектующих для F-35 в США.

Кирилл Сарханянц