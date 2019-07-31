Производитель очков Ray-Ban и Oakley покупает розничную сеть оптики GrandVision за €7,2 млрд

Крупнейший в мире производитель очков, французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica объявил о покупке 76% ведущей мировой сети магазинов оптики, голландской GrandVision в рамках сделки, которая оценивается в €7,2 млрд. Сделка уже получила одобрение совета директоров GrandVision, после ее завершения EssilorLuxottica сделает оферту на оставшиеся акции ритейлера.

Таким образом компания, которой принадлежат бренды очков Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany и пр. и которая образовалась в прошлом году путем слияния французской Essilor и итальянской Luxottica, заметно расширит свои операции. Сама компания отмечает, что ее розничная сеть вырастет на 7200 точек, а годовая выручка — на €3,7 млрд. Сообщается, что ежегодно магазины сети GrandVision посещают около 150 млн человек по всему миру.

Евгений Хвостик