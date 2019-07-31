Компания Valio разработала калькулятор углеродного следа

Финская компания Valio, известная своими молочными продуктами, представила калькулятор углеродного следа. Это онлайн-тест, который помогает определить степень вашего участия в загрязнении окружающей среды. По данным компании, количество парниковых газов растет. «Общий углеродный след России составляет уже 2651,2 млн тонн CO2 в год — и каждый из нас вносит свой вклад в увеличение этой цифры»,— сообщается в официальном релизе компании.

«Углеродный след — это универсальный термин, который позволяет осознать масштаб влияния даже самых небольших наших действий на окружающую среду,— поясняет соавтор теста, экотренер и сооснователь компании “Зеленый драйвер” Роман Саблин.— Сокращение личного следа — вполне осуществимая задача: просто заменив одноразовые пакеты на многоразовые мешочки-фруктовки и заведя многоразовую бутылку для воды, вы уже вносите весомый вклад в заботу об окружающей среде». Пройти тест можно на сайте Valio.