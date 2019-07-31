На Кубани рост выдачи микрозаймов составил 4,2%

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству выданных займов микрофинансовыми организациями. Так, во втором квартале 2019 года на Кубани было выдано 151,5 тыс. микрозаймов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,2%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России во втором квартале этого года выдано 4,54 млн микрозаймов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,59 млн). Больше всего такого рода займов выдано в Москве (185,6 тыс., рост 9,3%), Московской области (159,4 тыс., рост 10,7%) и Башкортостане (153,8 тыс. рост 2,3%).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Иркутская область (-19,8%), Алтайский (-13,0%) и Красноярский (-8,9%) края. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи в самом массовом сегменте займов до зарплаты происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса.

Дмитрий Михеенко