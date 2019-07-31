Главные новости к утру 31 июля

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии против России. Ответчиками по нему также проходили сайт WikiLeaks и участники предвыборного штаба Дональда Трампа. Их обвиняли в сговоре.

Участники несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «готовились к силовому сценарию» и имели при себе оружие, заявил замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка. О готовящихся протестах

Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск нескольких объектов произошел утром.

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму намерены подать в мэрию заявку на новую акцию, которая состоится 10 августа. О «мирном митинге» РБК рассказал политик Геннадий Гудков. Сам он участвовать в акции не планирует, так как находится с семьей за границей. О готовящихся протестах

Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.

При содействии Международного валютного фонда украинские власти планируют осуществить экономическую реформу. Среди предполагаемых мер — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

О предстоящих 31 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.