Главные анонсы 31 июля

В Бангкоке пройдет министерское совещание Россия—Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров. Визит в Бангкок господин Лавров начал со встреч с главой министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и премьером этой страны Праютом Чан-Оча. Так же в Таиланде находиться госсекретарь США Майкл Помпео. Подробнее

В Минске пройдет встреча контактной группы по урегулировании ситуации на востоке Украины. Переговоры по Донбассу сдвинулись с мертвой точки в середине июля. 11 июля проблему обсудили президенты России и Украины, а 12 июля в Париже встретились советники лидеров стран нормандского формата (России, Украины, Франции и Германии). Подробнее

Кабмин Украины, как ожидается, рассмотрит вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной городской администрации. С 2010 года посты киевского мэра и главы горадминистрации могут занимать разные лица. Президент имеет право назначать главу администрации по своему усмотрению, а мэр — это избираемая должность. Подробнее

В Москве состоится заседание совета директоров «Аэрофлота». В повестке вопросы об избрании председателя, о результатах исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам первого квартала 2019 года. Напомним, чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал этого года увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2018 года и достиг 16,9 млрд руб. Подробнее

С Байконура в 15:10 по московскому времени планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена в 18:35 мск.