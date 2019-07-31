14,3 процента составила доля обязательных платежей в денежных расходах населения во втором квартале 2019 года, сообщил Росстат. Показатель оказался минимальным с первого квартала 2018 года (более ранние данные недоступны в силу публикации оценок доходов в новой методологии Росстата) и свидетельствует о снижении процентных выплат граждан по банковским кредитам. «Оставшаяся ставка кредитов стала ниже»,— поясняет Игорь Поляков из ЦМАКП. В структуре использования доходов в первом полугодии 83,4% шло на покупку товаров и услуг (год назад — 82,3%), на оплату обязательных платежей и взносов —14,6% (14,4%), доля сбережений составила 2% (3,3%).