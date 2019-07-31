Минюст не хочет платить за акцию

Министерство юстиции России не согласилось с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который присудил координатору казанского офиса Алексея Навального Эльвире Дмитриевой компенсацию в размере €15,3 тыс. Активистка была организатором несогласованного антикоррупционного митинга, по итогам которого ее подвергли штрафу и обязательным работам. Российские власти настаивают, что «действия заявительницы создавали угрозу безопасности и общественному порядку». Минюст ходатайствовал о передаче ее дела в Большую палату ЕСПЧ. Эксперты, ссылаясь на практику Страсбургского суда, считают пересмотр решения маловероятным.



Российские власти намерены отменить постановление ЕСПЧ о выплате €15,3 тыс. координатору штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой. Минюст России сообщил, что «аргументированно оспорил» выводы Страсбургского суда «о наличии нарушения российскими властями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод» и ходатайствовал о передаче дела «Эльвира Дмитриева против России» в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, ЕСПЧ признал, что в отношении Эльвиры Дмитриевой были нарушены статьи 5, 6, 10, 11 и 13 Европейской конвенции (право на свободу передвижения, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнений, право на свободу собраний, отсутствие эффективных средств правовой защиты). Активистка была организатором антикоррупционного митинга 26 марта 2017 года в парке «Крылья Советов» в Казани в рамках всероссийской акции сторонников Алексея Навального «Он вам не Димон» (в связи с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева). Госпожа Дмитриева подавала уведомление в мэрию Казани, но чиновники отказались согласовать акцию, сославшись на то, что в парке запланировано другое мероприятие. Активистка обращалась в суд, он признал, что власти не имели права запрещать митинг.

Тем не менее после митинга госпожа Дмитриева была задержана. Авиастроительный райсуд осудил госпожу Дмитриеву по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ей были назначены 20 часов обязательных работ и 1 тыс. руб. штрафа. Позднее госпожа Дмитриева получила также штраф 10 тыс. руб. за призывы к участию в акции в социальной сети «Вконтакте».

Обжаловать наказания госпоже Дмитриевой не удалось, после чего она обратилась в ЕСПЧ. Страсбургский суд обязал власти России выплатить активистке €12,5 тыс. компенсации морального вреда и €2,8 тыс. компенсации материального вреда, включая судебные издержки (всего более 1 млн руб. по текущему курсу).

В Минюсте России настаивают, что Эльвира Дмитриева понесла справедливое наказание, которое «было законным, обоснованным и не противоречило положениям названной Конвенции». В министерстве сообщили, что в ходатайстве «обращено внимание», что организация и проведение митинга «были осуществлены заявительницей в нарушение норм российского законодательства»: «Ранее в соответствующем месте уже было согласовано проведение другого мероприятия, действия заявительницы создавали угрозу безопасности и общественному порядку».

«Эти доводы Минюст уже приводил при рассмотрении моей жалобы. Ничего нового в их аргументах нет»,— заявила вчера “Ъ” госпожа Дмитриева. Она напомнила, что сама акция прошла мирно, какая-либо угроза безопасности отсутствовала. «По сути, закон нарушил исполком Казани, который обязан был нам помочь в организации акции»,— полагает активистка. Она также напомнила, что решение ЕСПЧ по ее делу стало первым по всероссийской акции 2017 года: «Я думаю, что власти не хотят создавать прецедента по выплате компенсаций, так как помимо меня жалобы подали десятки граждан, которые считают, что Европейский суд может принять справедливое решение».

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова (готовила одну из жалоб госпожи Дмитриевой) отмечает, что если российские суды в обязательном порядке рассматривают апелляционные жалобы, то в ЕСПЧ применяется другой порядок: «Суд изучит ходатайство и примет решение — передавать дело в Большую палату или нет». Госпожа Хрунова напомнила, что есть устоявшаяся практика Страсбургского суда по делам, связанным с нарушение свободы собраний: «Уже очень много решений в пользу заявителей». Она считает маловероятным пересмотр дела госпожи Дмитриевой.

Кирилл Антонов