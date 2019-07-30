Количество исков против Bayer в США достигло 18 400

Компания Bayer сообщила, что количество судебных исков, поданных в США против нее и ее дочернего предприятия Monsanto, достигло примерно 18 400. Все они были поданы гражданами, которые считают, что средство от сорняков Roundup нанесло вред их здоровью, а в некоторых случаях стало причиной возникновения раковых заболеваний.

При этом, как отмечает немецкий химический концерн, число исков растет все быстрее на фоне неудачно складывающихся для компании судебных разбирательств. Только за последний квартал их количество выросло более чем на пять тысяч.

Bayer проиграла уже три судебных дела вокруг гербицида Roundup. В середине мая Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн более чем на $2 млрд. Корпорация должна будет выплатить супружеской паре из Калифорнии $55 млн, а также понесет штрафные санкции в размере $2 млрд. В марте федеральный суд Сан-Франциско постановил, что Roundup стал «существенным фактором» заболевания раком истца Эдвина Хардимена, и назначил штраф в $80 млн. А в октябре прошлого года компанию оштрафовали на $39 млн.

Кирилл Сарханянц