Комментарии привели к публичным извинениям

Подросток 46 минут извинялся в эфире чеченского телевидения за критику властей. Полицейские обратили внимание на 16-летнего Магомеда Ахматова после нескольких комментариев в Instagram, которые сочли экстремистскими. В частности, он подозревал руководство республики в коррупции, а Рамзана Кадырова называл неверным. Как это дело освещали чеченские СМИ? И можно ли его назвать прецедентным? Об этом — Иван Якунин.

Первым о деле Магомеда Ахматова рассказал телеканал «Грозный». Ему удалось не только пообщаться с подростком, но и организовать ему встречу с муфтием Чечни под камерами. Большая часть 46-минутного сюжета — это как раз его беседа с юношей о религии. Зрителям также демонстрируются скриншоты комментариев молодого человека в соцсетях, часто на чеченском языке — с их разбора и начинается сюжет телеканала.

Далее в кадре появляется сам Ахматов, который с опущенной головой сквозь слезы просит прощения у всего чеченского народа, говорит, что раскаивается, признается, что его обманули в интернете. Юноша — самый молодой из тех, кому доводилось на камеру извиняться перед властями республики.

Но насколько гуманно было выставлять это на всеобщее обозрение? Да еще и посвящать этому 46 минут телеэфира? Этот вопрос “Ъ FM” задал пресс-секретарю Рамзана Кадырова Альви Каримову. «То, что он плачет, это вопрос его воли. Он попал под влияние исключительно опасных людей. Если этого не показывать, то будут думать, что это детские шалости. Он был уже на грани, чтобы совершить какое-то непоправимое зло. Хвала Аллаху, что удалось выйти на него и спасти его до того, как он совершил что-то непоправимое. А рассуждать о том, этично это или нет, гуманно или нет, могут только те, кто сидит где-то далеко», — ответил Каримов.

Ситуацию комментировал и сам Рамзан Кадыров: «Нашли, привели, думал, что не найдем в Instagram. При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать». Именно родители, по мнению властей, виноваты в поведении подростка — недосмотрели. Мать Ахматова в эфире телеканала с этим согласилась, покаялась и призвала всех чаще проверять телефоны у детей.

По словам Альви Каримова, подростка никто не заставлял извиняться перед камерами. Но в это не верит главный редактор портала «Кавказский узел» Григорий Шведов: «Если вы опросите людей, которые выходят на субботники в Чечне, многие из них тоже не будут утверждать, что их принуждали, а скажут, что они по своей инициативе решили убираться на улице. Сравнительно новое в этой практике принудительных публичных извинений — это использование в качестве объектов подростков. Удивительно то, что власти Чечни не понимают, что, публично унижая молодых людей, они только повышают градус радикализации. Ведь именно молодежь в Чечне активно участвует в терроре. Публичное унижение для чеченского мужчины — это очень сильный удар. Я считаю, что это стигма на всю жизнь».

О правовых последствиях для шестнадцатилетнего Ахматова ничего не известно. Пресс-секретарь Кадырова в беседе с “Ъ FM” призвал не делать скидку на возраст — по его словам, юноша действовал осознанно. В таком случае, по статье 282 ему может грозить до двух лет лишения свободы. Если, конечно, власти не примут извинения.

Руководитель телеканала «Грозный», на котором был показан сюжет о Магомеде Ахматове, ситуацию не комментировал. Но он сам появляется в этом материале: в беседе с подростком, его матерью и дядей Ахмед Дудаев, который также работает помощником Рамзана Кадырова, призвал не использовать информацию из «непроверенных источников», а обращаться за сведениями к чеченским СМИ.