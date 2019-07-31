Германия ждет безопасных вокзалов

Во вторник в Германии состоялось экстренное совещание представителей силовых ведомств под руководством министра внутренних дел Хорста Зеехофера. Ему пришлось вернуться из отпуска после того, как страну потрясла трагедия, случившаяся на вокзале Франкфурта-на-Майне. Беженец из Эритреи, получивший вид на жительство в Швейцарии, намеренно столкнул с платформы 40-летнюю женщину и ее 8-летнего сына, который погиб под колесами поезда. Главный вывод, которые сделали власти ФРГ: необходимо повысить безопасность на железнодорожных путях.

У седьмого пути железнодорожного вокзала Франкфурта-на-Майне — одного из крупнейших в Европе — образовался стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы, свечи и игрушки. В понедельник на этом месте погиб под колесами поезда восьмилетний мальчик. О виновнике трагедии стало известно сразу же со слов свидетелей: темнокожий парень столкнул под поезд ребенка и его мать, женщине удалось выжить, убийцу задержали полицейские и свидетели случившегося.

Выступая во вторник на экстренной пресс-конференции по итогам совещания силовиков в Берлине, специально вернувшийся из отпуска глава МВД Хорст Зеехофер принес соболезнования матери и всей семье и поблагодарил прохожих, которые преследовали убийцу и помогли его схватить. «Хладнокровное убийство», по его словам, глубоко потрясло всех и вызвало настоящую растерянность. Взявший слово глава федеральной полиции раскрыл детали: эритреец 1979 года рождения, отец троих детей, женат, живет в Швейцарии. Въехал туда в 2006 году незаконно, но в 2008 году получил убежище и сейчас имеет постоянный вид на жительство, на основании которого может получить гражданство. Работает и числится «хорошо интегрированным». О нем даже писали в местных СМИ, приводя его как пример успешной интеграции. 25 июля он поссорился с соседкой, угрожал ей ножом, а потом сбежал и был объявлен в розыск. А в понедельник, 29 июля, в 9:59 утра по местному времени во Франкфурте-на-Майне он столкнул под поезд мать с сыном и попытался столкнуть туда же 78-летнюю женщину, но та упала на платформе. «Теперь необходимо повысить уровень безопасности на вокзалах»,— резюмировал историю Хорст Зеехофер.

Вывод министра выглядел бы совсем уж странным, если бы безопасность на железнодорожных путях и вокзалах не была бы в ФРГ серьезной проблемой. Ежегодно там погибают сотни людей. Неделю назад похожая трагедия произошла в городе Фёрде на северо-западе страны: там женщину столкнул под поезд родившийся в ФРГ косовский серб. Его схватил 31-летний выходец из Ирака и удерживал до прихода полиции.

«Политики должны задуматься, какие выводы мы должны сделать, чтобы повысить безопасность населения»,— отметил вчера глава МВД, пообещав провести отдельное межведомственное заседание с Министерством транспорта. По его словам, к 2025 году планируется почти вдвое увеличить число полицейских, дежурящих на железнодорожных объектах, а также переоборудовать 5,6 тыс. вокзалов страны. Что конкретно будет сделано, должны решить эксперты, но, вероятно, речь идет о строительстве на платформах ограждений с автоматически открывающимися дверями. «Мы несем моральную ответственность за то, чтобы сделать больше для безопасности людей»,— признался министр.

Немецкие эксперты не сомневаются, что подобные меры обойдутся бюджету в миллионы евро и увеличат очереди на посадку и высадку. К тому же очевидно, что проблема не только в отсутствии ограждений. Так, министр транспорта федеральной земли Саар Анке Релингер вчера заявила: «Подобное преступление — это не прореха в безопасности, это нехватка человечности».

Но глава МВД, известный своим жестким отношением к беженцам и в июне продавивший закон об облегчении высылки нелегальных мигрантов, старательно избегал увязывать инцидент и биографию преступника. Тем более что тот находился в Европе легально и в целом власти ФРГ за несколько лет смогли частично перекрыть поток нелегальной иммиграции. «Иначе сложится впечатление, что случай во Франкфурте власти хотят использовать для того, чтобы предложить ужесточение политики в отношении иностранцев и беженцев»,— отметил он.

Несколько раз в ходе пресс-конференции звучал и тезис о том, что общий уровень преступности в ФРГ снижается. Эту статистику МВД обнародовало еще в мае прошлого года, рапортовав о рекордно низком с 1992 года числе преступлений за год. При этом уже тогда говорилось о том, что порядка 30% подозреваемых — иностранцы, хотя доля иностранных жителей в ФРГ составляет около 13%. «Мы не можем не признать, что процент иностранцев слишком велик»,— отметил на пресс-конференции глава Федерального криминального бюро Германии.

Тем не менее — и это признали все выступавшие — проблема куда шире, чем происшествие на том или ином вокзале. «Несмотря на позитивную статистику, в обществе растет чувство тревоги, люди не чувствуют себя в безопасности»,— отметил господин Зеехофер. СМИ и федеральные чиновники не в первый раз говорят о росте правоэкстремистского насилия: в Федеральном ведомстве по защите конституции сообщают о скачке на 70% за год числа преступлений на почве антисемитизма, а также об угрозах, поступающих в мечети. А в июне, предположительно неонацистом, был убит 65-летний глава администрации округа Кассель Вальтер Любке.

Множатся и случаи немотивированного насилия. В июле 50 пьяных подростков попытались взять штурмом полицейский участок в Баварии, напомнил господин Зеехофер, много лет стоявший во главе этой федеральной земли. Впрочем, посетовав на «эрозию ценностей и рост насилия», силовики лишь в общих чертах обрисовали, что планируют делать власти. Укреплять безопасность в общественных местах, последовательно бороться с правонарушениями и экстремизмом, а главное — с ненавистью и подстрекательством. Как заставить общество чувствовать себя в безопасности и отказаться от ненависти, они уточнять не стали.

Галина Дудина