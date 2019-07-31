Предприниматели воспользовались выбором

Средства малых и микропредприятий (МП) начали страховать с начала года, но уже заметно снижение средней суммы размещаемых ими вкладов до уровня ниже страхового максимума. Это свидетельствует о перераспределении средств предпринимателей из крупных банков, стабильность которых очевидна, в небольшие, но более удобные для бизнеса. Впрочем, пока говорить о существенном изменении предпочтений бизнесменов не приходится: у небольших компаний просто недостаточно свободных средств и слишком много проблем помимо выбора банка, указывают эксперты.

Согласно опубликованному 30 июля Агентством по страхованию вкладов (АСВ) обзору рынка вкладов за первое полугодие 2019 года, сумма застрахованных вкладов малых предприятий составила 3,017 трлн руб. По сравнению с 1 апреля (3,018 трлн руб.), когда АСВ начало публикацию этих данных, эта сумма почти не изменилась. Вместе с тем средний размер вкладов малых предприятий (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2019 года составил 1,33 млн руб., тогда как три месяца назад был на 2% больше (1,36 млн руб.), а на 1 февраля — на 9% больше (1,46 млн руб.).

С 1 января 2019 года в банках на сумму 1,4 млн руб. страхуются не только средства физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), но и малых предприятий. И по мнению экспертов, динамика среднего счета МП говорит о перераспределении их средств среди банков — из крупных в небольшие. «Появление страховки повлияло на настроения представителей малого и среднего предпринимательства в предпочтениях по хранению собственных денежных средств,— поясняет аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.— Если до ее внедрения счета размещали либо в крупных надежных банках, либо в тех, которые предоставляют кредиты для бизнеса, то с нового года наметилась тенденция сокращения общей суммы вклада и увеличения числа вкладов в разных банках, выходящих за пределы первой двадцатки». С такой ротацией объем средств малого бизнеса, хранящихся на счетах, не сильно изменился, а вот счетов станет гораздо больше, добавляет он.

Собственно, именно этого и добивался банк России. Так, в начале года глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала важность этого процесса, «потому что у малого и среднего бизнеса гораздо меньше выбора, чем у крупного, когда они выбирают банк». По ее словам, свободные средства малый и средний бизнес «держит в тех банках, которые готовы выдать им кредиты, и поэтому может нести повышенные риски», тогда как система гарантирования даст этому бизнесу «больше уверенности».

Впрочем, банкиры пока не спешат радоваться. «Общая экономическая ситуация в стране, снижение покупательского спроса, снижение суммы среднего чека по всем отраслям — все это факторы, которые предопределяют невысокие темпы роста накоплений свободных средств у малого бизнеса,— отмечает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь.— Возможно, в условиях стабильного роста экономики картина изменится». По словам руководителя банка для малого бизнеса «Сфера» (проект БКС) Николая Петелина, в ходе опросов потенциальных клиентов в конце 2018 года выяснилось, что многие малые предприятия действительно предпочитали открывать счета в крупных государственных банках. «При этом за период с 1 января по 30 июня 2019 года мы видим рост среднего остатка на счетах малых предприятий—клиентов банка на 14%,— уточняет он.— Мы связываем рост как с развитием продуктового предложения, так и с вводом системы страхования вкладов».

Но говорить о серьезных переменах пока рано. Так, предправления банка «Таврический» Илья Злуницын считает, что сейчас малый бизнес больше занят выживанием. «Говорить об актуальности страхования средств МП можно будет после восстановления экономического роста и появления реальных мер поддержки малого бизнеса,— уверен он.— Перед бизнесом сегодня стоят более насущные проблемы. Это реальная доступность кредитования, затрудненная вследствие ограниченности их залогов, и защита бизнеса в целом (от рейдеров и проверок.— “Ъ”)».

Ксения Дементьева, Вадим Арапов