Принцесса Хайя запросила у британского суда защиты для своих детей

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая в прошлом месяце в Великобританию от своего мужа, дубайского эмира Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума, запросила у Высокого суда Лондона защиты от принудительного замужества для своей дочери, а также защиты от досаждений, что подразумевает защиту от домогательств и угроз. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, принцесса добивается права судебной опеки для своих детей — 11-летней дочери и 7-летнего сына, вместе с которыми она бежала из ОАЭ. Это означает, что Высокий суд будет наделен правом принимать все важные решения, которые могут повлиять на судьбу несовершеннолетнего ребенка.

В посольстве ОАЭ в Лондоне отказались комментировать судебный процесс между принцессой Хайей и эмиром Дубая. В правительстве Дубая также воздержались от комментариев. Сам шейх в суд не явился.

О побеге принцессы Хайи читайте в материале “Ъ” «Такая-сякая Хайя».

Кирилл Сарханянц