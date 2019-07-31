«Унисто Петросталь» возвращается на Сытнинскую

Холдинг «Унисто Петросталь», доказав в Верховном суде право на застройку 6 тыс. кв. м на пересечении Сытнинской и Кронверкской улиц, намерен вернуться к планам по освоению участка, приобретенного семь лет назад. Компания готова привлечь соинвестора в проект. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность возведения апарт-отеля, однако эксперты говорят, что в этой локации может быть востребован и офисный центр.

«Унисто Петросталь» приобрел участок на Сытнинской у города на торгах, организованных Фондом имущества, еще в 2012 году и планировал возвести общественно-деловой центр с гостиницей. По заказу застройщика архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна разработало проект комплекса общей площадью 39,4 тыс. кв. м, включающий в себя гостиницу, бизнес–центр и торговые площади.

По условиям торгов девелопер должен был провести реконструкцию двух дореволюционных зданий, находящихся на участке. Однако застройщику удалось доказать, что они являются необратимо аварийными и могут быть снесены с последующим восстановлением фасада. После этого на участке прошли археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено захоронение первой трети XVIII века. Несмотря на то, что останки были перезахоронены на Новом Колпинском кладбище, эта находка послужила причиной перевода участка в зону рекреации, что сделало невозможным строительство коммерческой недвижимости. Позже возникло дополнительное препятствие, так как участок был включен в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Застройщик пытался получить у города компенсацию за изменение статуса, однако не смог этого добиться и обратился в суд. В результате Верховный суд принял решение вернуть участок в зону деловой застройки.

Однако после разразившегося кризиса у «Унисто Петросталь» возникли сложности с достройкой ряда объектов. Теперь компания ищет инвестора для совместной реализации проекта. Размер вложений оценивается в 2,4 млрд рублей. В «Унисто Петросталь» отмечают, что это может быть как один инвестор, так и несколько, как с опытом в девелопменте, так и без него.

Для реализации проекта будет создана отдельная компания, а «Унисто Петросталь» как миноритарный партнер будет заниматься процессом строительства и согласованиями. Предполагается, что чистая прибыль составит около 1,4 млрд рублей. «Реализация апарт-отеля на Сытнинской даст нам возможность закончить ранее начатые проекты и выполнить свои обязательства перед дольщиками. Долгое время мы делали ставку на продажу активов, в том числе участка на Сытнинской. Однако, учитывая текущее положение компании и сложную рыночную конъюнктуру, продажа активов сейчас не может обеспечить нам достаточного объема средств. Препятствует реализации и то, что потенциальные покупатели ожидают большого дисконта. Мы продолжаем рассматривать возможность продажи земли, но в качестве альтернативы решили рассмотреть соинвестирование»,— рассказывает президент компании «Унисто Петросталь» Владимир Оксман.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность возведения апарт-отеля. По мнению руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игоря Кокорева, в этой локации будет востребован также и офисный центр. Но более доходным будет апарт-отель, ориентированный на краткосрочное проживание.

«Реализация проекта, пусть и с привлечением инвестора, способна как минимум поправить экономическую ситуацию»,— считает он, добавляя, что поиск партнера может осложниться из-за предыдущих градостроительных скандалов и того, что сам девелопер в настоящее время находится «не в оптимальных рыночных кондициях».

Партнер компании East Real Сергей Федоров также отмечает, что перспективным является строительство как гостиницы, так и бизнес-центра, поскольку с точки зрения офисной недвижимости Петроградский район по-прежнему дефицитен. «Основная проблема заключается в получении исходной разрешительной документации. Даже если все споры улажены, на рынке все знают, как ревностно относятся некоторые представители городской власти к новому строительству на Петроградской стороне. Однако ограничения касаются в первую очередь жилой недвижимости. Если компания предполагает строительство сервисного апарт-отеля, а не псевдожилья, то препятствий возникнуть не должно»,— считает Сергей Федоров.

В «Унисто Петросталь» уверены, что все спорные вопросы улажены и предыстория не станет препятствием для успешной реализации, а знание специфики участка поможет получить всю необходимую разрешительную документацию.

«Мы считаем, что проблемы участка, озвученные ранее, полностью решены. Сейчас риски по нашему участку не превышают те, которые есть при реализации любого проекта в центре города»,— комментирует Владимир Оксман.

Светлана Торбакова