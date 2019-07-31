Донные вложения

Ростовские парламентарии обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать государственную программу оздоровления Дона с его притоками и Цимлянским водохранилищем. Депутаты отмечают, что состояние водоемов давно вызывает опасения и решить проблемы на местном уровне уже невозможно, в том числе из-за необходимости большого объема финансовых вложений. Эксперты указывают, что на реализацию аналогичного проекта для Волги, который уже принят и будет действовать до 2024 года, планируется потратить 122 млрд руб.



Депутаты заксобрания Ростовской области приняли проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать госпрограмму оздоровления бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским водохранилищем. В тексте обращения (имеется в “Ъ-Юг”) сказано, что сейчас водохозяйственная обстановка в бассейне реки характеризуется как напряженная, что связано с пониженной водностью. Особое внимание депутаты просят обратить на малые реки, водный режим которых искусственно изменен. «Естественный сток нарушен плотинами и другими гидротехническими сооружениями. И как результат — уменьшается пропускная способность водных артерий, сокращаются нерестилища промысловых рыб, разрушаются берега, заиливаются русла, идет интенсивное развитие синезеленых водорослей»,— сказано в документе.

В рамках госпрограммы депутаты просят предусмотреть создание геоинформационной базы данных о состоянии окружающей среды, провести модернизацию и строительство очистных сооружений, ливневой канализации крупных населенных пунктов, увеличить площади лесов и пойменных лугов, провести рыбохозяйственную мелиорацию, расчистить и реабилитировать Дон, его притоки и Цимлянское водохранилище.

Как отмечают в заксобрании, вопрос о разработке госпрограммы уже поднимался ранее. «Несколько лет назад такой вопрос ставился и заглох на федеральном уровне. Сегодня мы видим крайнюю необходимость решения проблемы. Реки — это федеральная собственность, и без решения правительства и федерального финансирования эту проблему не решить»,— приводит пресс-служба заксобрания слова председателя Александра Ищенко.

Опасения депутатов разделяют ученые ФИЦ «Южный научный центр РАН», которые проводят постоянный мониторинг состояния Дона и Цимлянского водохранилища. «Причины [ухудшающих состояние водоемов] явлений, на наш взгляд, кроются во внутривековой климатической цикличности (их продолжительность — 30 и 60 лет) и деструктивных обстоятельствах, нараставших после ввода в строй в 1952 году Цимлянской плотины. Обмеление судоходного канала, рукавов и протоков дельты Дона приобретает катастрофический характер для рыбного хозяйства, судоходства и забора питьевой воды для двухмиллионного населения Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога»,— отмечает российский океанолог, академик РАН Геннадий Матишов, научный руководитель Южного научного центра РАН.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Наталья Ковтун рассказала “Ъ-Юг”, что уровень воды в Дону снижается с 2007 года. «Проблему возможно решить только на федеральном уровне общими усилиями министерств ЖКХ (системы забора и сброса вод), сельского хозяйства (орошение), транспорта (судоходство), бизнеса и общественности»,— говорит госпожа Ковтун. Она подчеркнула, что оздоровление Дона не только в интересах Ростовской области. «Дон проходит по территориям 15 субъектов РФ, половина регионов активно им пользуется. Но Ростовская область, безусловно, использует ресурсы реки наиболее интенсивно. При этом в нашем регионе климатические условия хуже, чем, например, в Тамбове или Липецке — там из-за более снежных зим и меньшей жары большая приточность, следовательно, не такой критический уровень обмеления»,— поясняет она.

Отметим, что «Стратегия развития Ростовской области до 2030 года» включает в себя комплекс мер по улучшению ситуации в бассейне реки Дон, но и в заксобрании, и в минприроды считают, что этого недостаточно, так как для полного оздоровления нужны более масштабные мероприятия и значительные вложения, которые превышают возможности одного региона.

В минприроды затруднились оценить необходимые для оздоровления бассейна реки Дон затраты. Эксперты указывают, что аналогичный проект уже составлен для Волги (федеральный проект «Оздоровление Волги»), его паспорт размещен на сайте Минстроя России. В документе указано, что проект принят в 2018 и будет действовать до 2024 года. На реализацию всех мероприятий потратят 122 млрд руб., в том числе почти 86 млрд руб. — из федерального бюджета.

Кристина Федичкина