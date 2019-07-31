Автобусы заедут в дата-центры

Обработка информации в автоматизированных системах учета (АСУ) о пассажирах и багаже на регулярных автобусных рейсах должна проводиться на территории России, считает Минтранс. Новые требования коснутся в том числе онлайн-агрегаторов, включая «Яндекс.Автобусы», BlaBlaCar, Busfor и «Туту.ру». Компании утверждают, что уже соответствуют требованиям, а проблемы возникнут лишь у нелегальных перевозчиков.

Минтранс предложил новые требования к АСУ в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом. Операторы таких систем будут обязаны зарегистрировать юридическое лицо в России, при этом базы данных и центры, где обрабатывается информация о пассажирах и багаже, также должны размещаться на территории страны, говорится в проекте приказа Минтранса (есть у “Ъ”). Кроме того, операторы АСУ будут обязаны передавать данные о пассажирах и экипаже в базу госпредприятия «ЗащитаИнфоТранс».

В Минтрансе подчеркнули, что предложения направлены не просто на локализацию данных, а на снижение рисков в связи с переходом на безбумажное оформление перевозок. Неизбежное вымывание «серых» перевозок при переходе на цифровые технологии оформления и мониторинга приведет к росту пассажиропотока легальных перевозчиков, рассчитывают в министерстве.

Проект обсуждался 12 июля на совещании в Минтрансе, посвященном введению в России электронного билета. В нем участвовали представители сервисов Busfor, Takebus, «Туту.ру», компаний «Автопасс» и «Инновационная мобильность» (среди совладельцев — структура Федеральной пассажирской компании) и разработчик системы мониторинга автобусных перевозок «Технопасс» (среди совладельцев — оператор системы «Платон» ООО РТИТС), следует из протокола (есть у “Ъ”).

АСУ внедрены примерно у 75% автовокзалов России, говорит президент ассоциации «Развитие автовокзалов страны» Борис Лоран. По его словам, участники рынка обычно устанавливают АСУ собственной разработки либо закупают готовые решения, при этом зачастую обрабатывают данные о рейсах на сервере, установленном прямо на автовокзале. Поэтому для автовокзалов новые требования мало что поменяют, а вот онлайн-сервисам, в том числе BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», Busfor, «Туту.ру», придется обрабатывать данные о билетах только на территории России, считает Борис Лоран.

Busfor, как и все операторы АСУ, подпадает под новые требования, если они вступят в силу, подтвердил “Ъ” CEO компании Илья Екушевский. Он подчеркнул, что АСУ Busfor не только функционируют в соответствии с текущим законодательством, но и уже соответствуют всем предлагаемым требованиям Минтранса. Это же касается всех основных операторов на рынке, уверен он. Проблемы могут возникнуть только у непрозрачных операторов, продвигающих нелегальные перевозки, полагает господин Екушевский. Требование передачи данных в «ЗащитуИнфоТранс» также уже давно исполняется, добавляет основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский.

Предложения пока сложно комментировать, так как формулировки достаточно размыты, не совсем понятно, кого в конечном итоге коснутся ограничения, отмечает руководитель «Яндекс.Путешествий» Дмитрий Яковлев. «В любом случае к ограничениям нужно подходить очень осторожно. Существуют межнациональные маршруты не только в рамках ЕАЭС, но и между РФ и странами Евросоюза и Азии — подобные ограничения могут навредить таким перевозкам»,— предупреждает он.

Вероятность того, что лиц, занятых в сферах перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также легковых такси, обяжут локализовать хранилища данных, очень высока, полагает партнер «Нафко» Павел Иккерт. По его словам, в результате участники этих рынков будут вынуждены перенести все базы данных в Россию, а также при необходимости перерегистрироваться на территории страны, что будет неудобно перевозчикам из ближнего зарубежья.

Владислав Новый