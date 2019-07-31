Социальная реклама ждет приговора

Прокуратура запросила четыре года колонии общего режима для бывшего гендиректора Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ) Андрея Мокрова, в 1990-е годы являвшегося членом правительства Санкт-Петербурга и председателем городского комитета по печати. Его обвиняют в мошенническом хищении почти 6 млн рублей при изготовлении социальных роликов по заказу комитета по здравоохранению Ленобласти. Ранее назначенная судом экспертиза установила, что запрошенная господином Мокровым стоимость выполнения работ входит в рыночный ценовой диапазон таких услуг, а гособвинение, спустя более чем полтора года судебного следствия, ходатайствовало о возвращении дела прокурору. Несмотря на это, приговор будет оглашен уже на этой неделе.

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения по делу бывшего генерального директора ЛОТ Андрея Мокрова, задержанного более трех лет назад (см. “Ъ” от 23.06.2016). По версии следствия, он в несколько раз завысил стоимость изготовления цикла передач и видеороликов, направленных на профилактику никотиновой, наркологической и алкогольной зависимостей при исполнении контракта с комитетом по здравоохранению Ленобласти в 2014 году. На аукционе ОАО «ЛОТ» выдвинуло самое выгодное ценовое предложение, согласившись выполнить работы за 7,8 млн рублей. Стоимость изготовления роликов компанией «Форт-Медиа», нанятой ОАО «ЛОТ», следствие оценило в 2 млн рублей. Оставшиеся 5,8 млн рублей, по версии правоохранителей, были похищены Андреем Мокровым. Сторона защиты не раз обращала внимание на то, что следствием не была учтена цена распространения материалов в телеэфире. Стоимость проката одной минуты рекламного ролика, согласно внутреннему приказу телекомпании, составляла 15 тыс. рублей. Общая продолжительность цикла материалов — 406 минут. Исходя из указанных цифр, распространение роликов стоило компании около 6 млн рублей. Гособвинение посчитало доводы неубедительными, повторно заявив в прениях, что стоимость проката социальной рекламы покрывалась субсидиями из областного бюджета.

С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых прокурор отметила положительные характеристики и «социализированность» экс-гендиректора, гособвинение запросило для него четыре года колонии общего режима. Прокурор отмечала, что вина господина Мокрова доказывается показаниями свидетелей, а также тем, что показания самого подсудимого менялись при узнавании новых фактов уголовного дела. Гособвинитель призывала суд оценивать его слова исключительно как защитную конструкцию. «Если показания разнятся, надо брать те, которые подходят под обвинительный контент»,— иронизировал над репликой прокурора адвокат Андрея Мокрова Юрий Новолодский, добавляя, что такую фразу прокурора можно расценить лишь как «абсурдную сентенцию».

Андрей Мокров в суде заявил, что уголовное дело против него инициировала Александра Ковжаровская с целью снятия его с должности. Она была шеф-редактором, а затем главным редактором ООО «Форт-Медиа», которое Ленинградская областная телекомпания в 2014 году наняла для изготовления роликов, ставших поводом для уголовного преследования господина Мокрова. В марте этого года ее назначили генеральным продюсером телекомпании «ЛОТ».

Адвокат Юрий Новолодский в суде заявил, что Александра Ковжаровская являлась «коррупционным партнером» Наталии Шелудько: на тот момент она была руководителем пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти. «Люди создают такие условия между властью и рынком, которые позволяют им отсасывать деньги из рынка и делить их в том числе с чиновниками, к которым, по моему предположению, относилась и Шелудько,— пояснил он “Ъ”.— Когда фигуру Мокрова сдвинули, они (компания Ковжаровской «Форт-Медиа». — “Ъ”) стали выигрывать контракты на общую сумму более 40 млн рублей, сегодня мы представили суду подтверждение этому факту». Отметим, сейчас Наталия Шелудько является генеральным директором газеты «Деловой Петербург». В разговоре с “Ъ” она заявила, что удивлена подобному заявлению и не видит оснований для того, чтобы делать такие предположения.

Уголовное дело в отношении Андрея Мокрова слушается судом почти два года. Несмотря на это, на вчерашнем заседании гособвинитель заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку в фабуле обвинения не указан расчетный счет, откуда деньги переводились Ленинградской областной телекомпании. Прокурор посчитала, что данный факт препятствует рассмотрению уголовного дела. Суд отклонил ходатайство, отметив, что оно «крайне противоречиво»: «Такая позиция связана с искусственной попыткой возвратить дело прокурору»,— указал в постановлении судья Васюков.

Как уже сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 30.04.2019), весной на одном из заседаний Дзержинский райсуд исследовал результаты оценочной экспертизы, установившей, что средний диапазон рыночной стоимости выполнения таких услуг на сентябрь 2014 года колеблется от 2,66 млн до 22 млн рублей. При этом в заключении указывался средний диапазон — 12,4 млн рублей, рассчитанный как среднее арифметическое. Тогда эксперт поясняла суду, что точную оценку выполненных работ произвести нельзя, поскольку в техзадании отсутствуют основные ценообразующие характеристики.

Андрей Мокров в середине 1990-х годов занимал пост председателя комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга. В разное время он работал на руководящих должностях на «Пятом канале», «ТНТ-Санкт-Петербург» и на телеканале «Санкт-Петербург». Руководителем Ленинградской областной телекомпании он стал летом 2013 года и проработал на этом посту чуть больше двух лет.

Приговор должен быть оглашен уже 2 августа.

Марина Царева