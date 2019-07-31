«Вегас» проиграл Никиту Гусева «Нью-Джерси»

Один из самых интригующих для России вопросов нынешнего межсезонья в НХЛ — с трудоустройством в лиге суперзвезды петербургского СКА Никиты Гусева, решившего выступать в Северной Америке,— оказался закрыт. Клуб «Вегас Голден Найтс», которому принадлежали права на Гусева, но который не мог найти денег, чтобы удовлетворить контрактные требования форварда, обменял его в «Нью-Джерси Девилс». С этой командой, рассчитывающей поменять аутсайдерский статус на более привлекательный, Никита Гусев подписал двухлетний договор на сумму $9 млн.

НХЛ объявила о довольно заметной сделке, центральной фигурой которой оказался 27-летний российский форвард Никита Гусев. «Вегас Голден Найтс» обменял его в «Нью-Джерси Девилс» за право выбора на двух следующих драфтах — в третьем и втором раундах. Обмен означал окончание довольно любопытной истории.

Никиту Гусева в американской прессе уже довольно давно называли «лучшим игроком из тех, что не выступают в НХЛ».

На протяжении нескольких лет он чрезвычайно ярко играл в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА и на международных турнирах в составе сборной России, с которой завоевал в 2018 году чемпионское звание на Олимпиаде в Пхёнчхане. В прошлом сезоне Никита Гусев стал с 82 очками лучшим бомбардиром КХЛ и все-таки принял решение, подобно подавляющему большинству отечественных суперзвезд, поиграть в НХЛ.

Весной, после вылета СКА из play-off, он даже отправился в расположение «Вегаса», владевшего правами на Гусева. За клуб, вылетевший в стартовом раунде Кубка Стэнли, ему сыграть не довелось, но практическая польза от этой поездки была. Новичок НХЛ даже зрелого возраста должен подписать так называемый вступительный контракт на фиксированную и небольшую по меркам лиги сумму — $925 тыс. И лишь следующее соглашение может быть дороже. Не выйдя на лед, Гусев свой контракт новичка «сжег».

Однако за без малого месяц, который прошел со времени открытия рынка свободных агентов, Никита Гусев так и не подписал новое соглашение с «Вегасом», хотя, казалось, что тот крайне заинтересован в его услугах. По сообщениям ESPN и ряда других источников, клуб и представители хоккеиста не могли договориться о финансовых условиях. «Вегас» был готов платить Гусеву не более $2 млн в год, другая сторона настаивала на сумме как минимум вдвое выше. Между тем «Голден Найтс» оказался практически в безвыходном положении. В НХЛ действует жесткий потолок зарплат с запретом на превышение — в будущем сезоне он будет равен $81,5 млн.

По информации CapFriendly, на данный момент клуб почти полностью «выбрал» потолок — «под ним» у него остается лишь $1 млн.

Следовательно, для подписания контракта с Гусевым «Вегасу» пришлось бы избавляться, возможно, от целой группы менее значимых хоккеистов.

Зато у «Нью-Джерси» было много — около $15 млн — «свободных» средств, и он мог позволить себе приобрести Никиту Гусева. Этот клуб, в отличие от «Вегаса», предыдущий сезон провалил, не попав в play-off, заняв третью с конца позицию в сводной таблице регулярного чемпионата. Но летом «Девилс» уже успел осуществить ряд сделок, намекающих на желание поднять статус. Из «Нэшвилл Предаторс» в «Нью-Джерси» перешел знаменитый защитник Пикей Суббан, а на драфте, выбирая первым, он взял считающегося невероятно одаренным центрфорварда Джека Хьюза. По версии ESPN, именно в звене с Хьюзом планируется задействовать обычно играющего на левом фланге Гусева.

Алексей Доспехов