Новосибирскую приемную «Единой России» подожгли горючей смесью

Неизвестные совершили поджог общественной приемной «Единой России» в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе областного отделения партии. По предварительной версии, в партийные помещения через окно была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Приемная «Единой России» находится в трехэтажном жилом доме на улице Аксенова напротив спортивной школы «Первомаец». Пожар в здании произошел в ночь на 29 июля. «В четвертом часу ночи в приемной сработала сигнализация. Возгорание произошло в фойе. Разбито окно, через которое злоумышленники закинули что-то горючее. Пожар предотвратили вовремя»,— сказал секретарь местного отделения партии Евгений Панферов. Работа приемной временно приостановлена.

По информации МЧС, огонь повредил книги и деревянные скворечники, а также закоптил стены и потолок в коридоре. «Ремонт фойе полностью пришел в негодность»,— подтвердил единоросс. Предварительная версия пожарных — поджог, уточнили в партии. К тушению МЧС привлекало восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

Последний раз подобные инциденты в Новосибирске происходили семь лет назад. Зимой 2012 года произошел поджог приемной «Единой России» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе — в помещение через окно была брошена бутылка с зажигательной смесью. Летом того же года случился пожар в партийной приемной на улице Ленина в центре города. Придя к единороссам, пенсионерка Валентина Герасимова совершила попытку самосожжения. Позднее женщина скончалась.

Илья Галагуз