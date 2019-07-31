Судья не нашел тираж

В Краснодаре бывший руководитель департамента печати и средств массовых коммуникаций краевой администрации Ольга Горохова признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшую чиновницу приговорили к полутора годам условно. Экс-чиновница заключала контракты на освещение деятельности органов государственной власти, затем подписывала акты выполненных работ и оплачивала их, зная о том, что тираж фальшивый. Ольгу Горохову обвиняли также в мошенничестве в особо крупном размере и в нецелевом расходовании бюджетных средств, позднее дела были объеденины, статьи переквалифицированы.

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему руководителю департамента печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края Ольге Гороховой. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Ольгу Горохову осудили на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщает пресс-служба СКР региона, между возглавляемым госпожой Гороховой департаментом и ООО «Газетное издательство “Периодика Кубани”» в рамках выполнения госпрограммы был заключен контракт на выпуск информационных материалов о деятельности администрации тиражом 130 тыс. экземпляров. При этом изданы были только 2,5 тыс. фиктивных рекламных газет, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного техпаспорта. Среди граждан и подписчиков газеты не распространялись. Зная о том, что фактически условия контракта не соблюдены, Ольга Горохова подписала акты выполненных работ, и на счет издательства были перечислены 4,5 млн руб., в результате на эту сумму краевому бюджету был причинен ущерб. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по краю.

Ольга Горохова была назначена на должность руководителя департамента СМИ Краснодарского края в июле 2013 года. Ранее она являлась редактором газеты «Власть советов» Выселковского района, работала в одной из коммерческих структур «Нового телевидения Кубани», руководила пресс-службой администрации Брюховецкого района. В мае 2015 года возглавила тот самый ГУП «Периодика Кубани», являлась креатурой бывшего вице-губернатора Краснодарского края Галины Золиной.

Ранее следствие обвиняло Горохову в том, что в 2013 и 2014 годах также в рамках госпрограммы между департаментом и неназванной радиокомпанией заключались контракты на распространение на радио информационных материалов и социальных программ о работе администрации и органов исполнительной власти. Как заявляло следствие, Горохова допустила расходование бюджетных средств, подписав акты выполненных работ в полном объеме, при этом часть оказанных услуг не относилась к предмету госконтрактов и не соответствовала требованиям технических заданий. Общая сумма израсходованных не по целевому назначению бюджетных средств составила 31 млн руб.

Издательство «Периодика Кубани» создано в 1988 году, являлось учредителем районных газет и координировало их работу, в частности - распределяло госдотации. С 2002 года — ГУП. В 2012 году статус учредителя районных СМИ перешел к департаменту имущества края. Основной ценностью компании считались ее опыт участия в госзакупках и наработанные связи с государственными структурами. В дальнейшем ООО «Газетное издательство „Периодика Кубани“» было зарегистрировано в августе 2013 года при реорганизации одноименного ГУПа. Крупнейшими контрагентами организации являлись Заксобрание края, Кубанский Аграрный Университет и Роспечать.

В отношении бывшей чиновницы были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы) и п.«б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (Не целевое расходование бюджетных средств). Затем они были объединены в одно производство. Позднее статьи переквалифицировали в злоупотребление полномочиями. В августе 2015 года Ольга Горохова была арестована на два месяца, затем суд заменил ей меру пресечения на домашний арест, а в июле 2016 года — на подписку о не выезде. В марте 2018 года дело Ольги Гороховой было передано в суд. Признала ли осужденная вину, не уточняется.

Елена Рыжкова