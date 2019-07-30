Мелеузовские минудобрения вошли в «СДС азот»

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Башкирия) вошло в состав кемеровского холдинга АО «СДС азот», сообщает «Интерфакс». Холдинг намерен вложить в развитие предпритяия до 2024 года 3,5 млрд руб., из которых 300 млн на поддержание основных фондов. Предприятие намерено сконцентрироваться на производстве новой продукции такой как пористая аммиачная селитра, раствор нитрата аммония и карбамидо-аммиачной смеси. В настоящее время завод специализируется на производстве неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры.

В 2018 году Мелеузовских минудобрения произвели 270 тыс. т аммиачной селитры и почти 220 тыс. т азотной кислоты. В 2019 году выпуск аммиачной селитры планируется увеличить до 300 тыс. т, азотной кислоты — до 242 тыс. т.

«СДС азот» связано с ООО «Промхимторг», выкупившим в начале 2018 года 100% Мелеузовских удобрений у «Газпром нефтехим Салавата». В «СДС азот» входит кемеровское АО «Азот» и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Иркутская область). «СДС азот» производит треть общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта, является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%.

Проектная мощность Мелеузовских минудобрений позволяет выпускать 450 тыс. т аммиачной селитры и 450 тыс. т сложных удобрений в год. Выручка в 2017 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль сократилась до 23,4 млн руб. В июле предприятие возглавил бывший генеральный директор Ангарского азотно-тукового завода Роман Дьяк.

Ирина Самойлова