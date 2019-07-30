Илье Яшину дали еще 10 суток ареста

Щербинский районный суд Москвы арестовал председателя совета депутатов московского муниципального округа Красносельский и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина еще на десять суток. «Заседание проходило нелепо: в материалах дела неожиданно появился некий диск с видеозаписью, что судья пытался скрыть…Что на этим диске — неизвестно»,— написал он на своей странице в Facebook. В суде сообщили «Интерфаксу», что речь идет о несогласованной акции 14 июля, которая прошла у здания Мосгоризбиркома.

Напомним, ранее Илью Яшина арестовали на десять суток за несанкционированную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Также арестовали Константина Янкаускаса (7 суток), Александра Соловьева (8 суток) и Ивана Жданова (15 суток). Сегодня, 30 июля, также будет вынесено решение в отношении Дмитрия Гудкова. Всего арестовали 40 человек, возбуждено одно уголовное дело. По данным источников ТАСС и Telegram-канала Baza, СКР завел еще два уголовных дела.

Арестованным кандидатам Центризбирком предложил направить на рассмотрение жалоб из-за отказа в регистрации своих представителей. 29 июля ЦИК сообщал о трех поданных жалобах, одна из них — от директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».