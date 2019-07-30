ФНС подала на банкротство старейшей газеты Новокузнецка

Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству заявление ФНС, потребовавшей признать банкротом старейшую в Новокузнецке газету «Кузнецкий рабочий». Как говорится в материалах суда, заявление подано из-за просроченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам перед налоговиками на сумму 1,38 млн руб. Судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления назначено на середину августа.

«Кузнецкий рабочий» — одна из старейших газет Кемеровской области. С марта 1930 года издавалась под названием «Сибирский гигант», затем меняла его на «Большевик Кузбасса», «Большевисткую сталь» и «Сталинское знамя». С 1956 года выходит под нынешним названием. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы НП «Редакция новокузнецкой городской газеты «Кузнецкий рабочий» — 48 физических лиц. Выручка в 2017 году составляла 24,8 млн руб., чистая прибыль — почти 1,6 млн руб.

Юрий Зуев