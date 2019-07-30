Большинство россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов

Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов.

Менее позитивно опрошенные оценивают ситуацию в кредитовании. 72% граждан не готовы рассматривать возможность взять кредит, еще 13% считают условия благоприятными для этого.

Почти половина респондентов (46%) полагает, что сейчас лучше свободные деньги положить на счет в банке, почти треть же (32%) думают, что лучше деньги из банка забрать. Еще 22% не смогли сказать, как правильнее поступить в нынешней ситуации.

При этом 68% опрощенных считают, что «сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее», а 23% думают, что «лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-нибудь ценное».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 июля 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.