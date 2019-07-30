FT назвала российскую онлайн-кассу мечтой налоговика

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин показал журналисту Financial Times возможности системы онлайн-касс, которая собирает данные о покупках в режиме реального времени. Эту систему назвали мечтой налоговика в статье Financial Times (FT) «Роль России в создании налоговика будущего».

Во время интервью господин Мишустин узнал у корреспондента, что тот остановился в московской гостинице «Будапешт», затем нашел отель на интерактивной видеостене и спросил, не заказывал ли журналист накануне кофе. С помощью системы онлайн-касс глава ФНС выяснил, какие напитки заказывали в отеле. «Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого ваше»,— сказал господин Мишустин. Корреспондент FT подтвердил, что так и есть.

По словам главы ФНС, благодаря этой технологии разницу между тем, сколько денег поступает в бюджет за счет НДС, и объемом средств, которые должны перечислять по закону, удалось снизить с 20% до 1%. Корреспондент назвал эту технологию будущим налогового администрирования. Глава Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития Паскаль Сан-Аман сообщил для статьи FT, что возможность отслеживать данные о покупках в реальном времени «всегда была мечтой налоговика».