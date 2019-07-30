Рафгата Алтынбаева не пускают к избирателям

Территориальный избирком (ТИК) отказался допускать к выборам в Госсовет первого мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева, который в 1990-е годы считался конкурентом экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В комиссии заявили, что господин Алтынбаев собрал большое количество «недействительных подписей», в том числе якобы уже умерших людей. В штабе политика заявляют, что экспертиза комиссии была сфальсифицирована и планируют заявить об этом в правоохранительные органы. Жалоба также подана в ЦИК республики. Эксперты считают, что господин Алтынбаев надеялся на свой «авторитет в Набережных Челнах, однако его грубо отодвинули в сторону». Они полагают, что «только юридическими методами» регистрации на выборах он добиться не сможет.



Решение об отказе в регистрации Рафгата Алтынбаева кандидатом на выборы в Госсовет принял ТИК Комсомольского района в Набережных Челнах. Согласно итоговому протоколу, господин Алтынбаев представил в избирком 1797 подписей избирателей, однако 291 из них были признаны «недостоверными». В том числе 219 подписей «забраковали» эксперты УФМС, посчитав, что внесенные в подписные листы «сведения об избирателе не соответствует действительности». А в 62 случаях «дата внесения подписи избирателя проставлена им не собственноручно». Также есть подписи от лиц, «не обладающих активным избирательным правом в соответствующем одномандатном избирательном округе», говорится в протоколе. Три подписи комиссия отклонила из-за того, что лист не был заверен сборщиком, два избирателя не указали адрес места жительства. Общее число «недействительных подписей» составило 16,2%. По закону брак в подписных листах допускается не более 10%.

Рафгат Алтынбаев считает, что ТИК намеренно не допустил его к выборам. «Они просто знали, что если меня пропустят, я на выборах обязательно буду победителем»,— сказал “Ъ” политик. Он уточнил, что его сторонники уже проверили недействительные подписи по сайту МВД: «Там можно проверить, действительный паспорт или нет. Мы все проверили, у нас все хорошо». Еще трех человек, по словам господина Алтынбаева, в комиссии посчитали «мертвыми»: «А мы получили у них заявления и комментарии, что они живы». Штаб политика уже вчера распространил видео некоего Сергея Кузнецова, который подписался за бывшего мэра, но его признали «умершим». Он подносит к камере паспорт и говорит: «Тому полудурку, который меня на тот свет отправил, я приеду и пятак начищу».

В штабе господина Алтынбаева “Ъ” уточнили, что вчера были направлены заявления в ЦИК Татарстана и Центризбирком России. А в воскресенье соответствующая жалоба на действия экспертов миграционной службы поступила в МВД РФ. Также готовится административный иск в суд Набережных Челнов о признании решения ТИКа недействительным, жалоба в прокуратуру и заявление в Следственный комитет с требованием «возбуждения уголовного дела по признакам совершения должностного подлога». Кроме того, штаб распространил открытое письмо жителям Набережных Челнов, в котором говорится, что власти «не хотят честных и открытых выборов»: «Их не убедили ваши подписи, которые мы собрали и сдали более чем требовалось. Они сфабриковали документ, согласно которому были забракованы подписи реальных людей. Они устраняют всех конкурентов, чтобы выиграли ставленники правящей партии». В ЦИК Татарстана “Ъ” вчера сообщили, что пока жалоб от господина Алтынбаева не получили.

Напомним, Рафгат Алтынбаев руководил Набережными Челнами в 1990–1999 годы, с 1995 года также был депутатом Госсовета первого созыва. После разногласий с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым он уехал из республики. Впоследствии господин Шаймиев делегировал бывшего мэра в Совет федерации. Считалось, что пост сенатора стал платой за отказ участвовать в выборах президента республики. Но в 2003 году Минтимер Шаймиев отозвал сенатора. До 2012 года Рафгат Алтынбаев представлял в Совете федерации Рязанскую область, был одним из руководителей «Справедливой России».

На выборы в Госсовет, которые назначены на 8 сентября 2019 года, Рафгат Алтынбаев баллотировался самовыдвиженцем по Комсомольскому округу в Набережных Челнах. От «Единой России» здесь в выборах участвует гендиректор ООО «Профит» Марсель Мингалимов. Он уже прошел регистрацию — так же, как и выдвиженцы КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» Роберт Сагидуллин, Артем Балобанов и Руслан Нуриев, соответственно (парламентским партиям подписи собирать не надо). В регистрации отказано еще двум самовыдвиженцам Ильгизу Юнусову и бывшему единороссу Рузилю Мингалимову — у последнего также выявлен большой брак в подписях, но он решение ТИКа обжаловать не стал. Решение пока не принято по самовыдвиженцу Валерию Чернову, который активно агитирует против господина Алтынбаева.

«Понятно, почему Алтынбаева не допустили до выборов. Он мог составить опасную для официального кандидата конкуренцию»,— рассуждает татарстанский политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что против господина Алтынбаева активно использовался «черный пиар», но «он оказался не готов к публичной политике»: «Рафгат Закиевич, скорее, аппаратный человек и, видимо, на­деялся, что у него сохранились связи и авторитет в Набережных Челнах, однако его грубо отодвинули в сторону». Эксперт сомневается, что кандидат сможет добиться отмены решения избиркома, если будет действовать «только юридическими методами»: «Для человека, который считал себя вторым политиком в Татарстане в 1990-х годах, это может быть еще одним разочарованием».

Напомним, что регистрация кандидатов закончится 2 августа. Пока же большинство независимых кандидатов в республике заявляют, что просто не смогли собрать необходимое количество подписей, из-за чего в выборах участвовать не будут. В их числе члены Всетатарского общественного центра Фарит Закиев, Галишан Нуриахмет и Равиль Мухаметзянов, протестующие против проекта генплана Казани Денис Кропотов и Дмитрий Румянцев, сторонник Алексея Навального Раушан Валиуллин. Также собрать 1,8 тыс. подписей не смогли студенты Казанского федерального университета Максим Бутылин и Азат Кашапов.

В то же время об успешной проверке подписей сообщила активистка движения против строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель, которая выдвинулась от «Яблока» в Волжском одномандатном округе (включает Зеленодольский район республике) и планировала в случае недопуска проводить митинг на площади Свободы. Согласование в акции она не получила. Однако в воскресенье выяснилось, что к выборам ее, вероятнее всего, допустят. Эксперты избиркома признали недействительными лишь 62 из 2049 подписей, или чуть более 3%. «Оснований для отказа в регистрации кандидата… не усматривается»,— говорится в протоколе проверки. Предполагается, что окончательное решение о регистрации ТИК Зеленодольска примет в среду.

Кирилл Антонов