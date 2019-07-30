Нижегородский суд поставили перед трудными выборами

В Нижнем Новгороде начались судебные прения по резонансному делу политтехнолога Сергея Воронова, которого вместе с лидером регионального отделения «Справедливой России» Александром Бочкаревым обвинили в мошенничестве на выборах в городскую думу 2015 года. После скоропостижной смерти господина Бочкарева Сергей Воронов остался единственным подсудимым. Обвинение считает доказанным факт обмана предпринимателя Дмитрия Дзепы, которому за 5 млн руб. пообещали избрание в гордуму по партсписку. Прокуратура попросила осудить Сергея Воронова на шесть лет заключения, политтехнолог вину не признает. Александр Бочкарев перед смертью вернул потерпевшему деньги в зале суда, но господин Дзепа через адвоката попросил посадить Сергея Воронова на восемь лет и взыскать с ­него проценты.



В прениях гособвинитель Сергей Шаров попросил в качестве наказания назначить шесть лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей политтехнологу Сергею Воронову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве на муниципальных выборах 2015 года в Нижнем Новгороде. Прокурор посчитал полностью доказанным обман бывшего кандидата в депутаты Дмитрия Дзепы, которому лидер НРО «Справедливая Россия» Александр Бочкарев вместе с Сергеем Вороновым пообещали проходное место в партийном списке за 5 млн руб. В случае неудачи, по данным следствия, кандидату должны были вернуть деньги за вычетом полумиллиона как некоего залога. Во время избирательной кампании в гордуму Дмитрий Дзепа принес два миллиона в нижегородский офис партии, остальные позднее передал Сергею Воронову в кафе. Но депутатское кресло господин Дзепа так и не получил: вместо него в думу Нижнего Новгорода прошел по списку другой кандидат, проигравший выборы на одномандатном округе. Оставшись без денег и мандата, Дмитрий Дзепа почти два года пытался вернуть вложенные в кампанию средства, записывая переговоры с Александром Бочкаревым и Сергеем Вороновым на диктофон. За все это время он смог вернуть лишь 400 тыс. руб. и обратился в правоохранительные органы.

Депутат Александр Бочкарев до прений не дожил, 24 мая скончавшись от обширной тромбоэмболии легочной артерии на фоне лимфолейкоза. Незадолго до этого он вернул Дмитрию Дзепе 4,6 млн руб. наличными прямо в зале суда. Однако потерпевший потребовал еще и проценты: он насчитал 1,6 млн руб. за двухлетнее пользование деньгами и заявил гражданский иск к подсудимым на эту сумму. По ходатайству вдовы Александра Бочкарева Натальи Калининой, на которой тот женился во время судебного процесса, уголовное дело против скончавшегося депутата регионального парламента было прекращено по нереабилитирующим основаниям. С тех пор Дмитрий Дзепа перестал появляться на судебных заседаниях, положившись на своего адвоката. От лица потерпевшего тот попросил суд наказать Сергея Воронова еще строже — восемью годами колонии. Кроме того, представитель Дмитрия Дзепы настаивал на взыскании процентов с подсудимого Воронова, хотя прокуратура просила не удовлетворять этот иск.

В остальном позиция обвинения и потерпевшего совпала. По словам прокурора Шарова, подсудимый политтехнолог и покойный депутат обманули Дмитрия Дзепу, который заплатил непосредственно за мандат. Обещание вернуть кандидату деньги обвинение посчитало доказательством сговора, поскольку по закону о выборах средства с избирательного счета партии и кандидата вернуться не могут.

Аргументы подсудимых о том, что деньги пошли на общую предвыборную кампанию «Справедливой России», гособвинитель назвал ложными, отметив, что затраты на агитацию с потерпевшим никто не обсуждал. Агитация, на которую якобы пошли деньги кандидата, обошлась партии в 900 тыс. руб. и ограничилась небольшой статьей с его фотографией в предвыборной газете, рассказывающей про Александра Бочкарева и других кандидатов. Заявление подсудимых о получении ими лишь двух миллионов обвинение сопоставило с выписками со счетов матери и дочери Дмитрия Дзепы, у которых он занимал деньги. По словам прокурора, общий фонд партии на выборах в гордуму составил 15 млн руб., и деньги кандидата, которые составили бы треть бюджета, в него не вносили. Показания секретаря бюро Татьяны Гриневич о зачислении наличных денег на партийный счет по паспортам сотрудников предвыборного штаба прокурор Шаров назвал надуманными, поскольку ее не посвятили в договоренности с потерпевшим, а Сергей Воронов приходится крестным ее ребенку. Сторона обвинения вспомнила и показания свидетельницы на примере разбирательства вокруг якобы имевшего место избиения Александра Бочкарева незадолго до выборов, когда госпожа Гриневич подтвердила слова партийного лидера, от которых он позже отказался. Наконец, все участники процесса охарактеризовали Дмитрия Дзепу как кандидата с низкой узнаваемостью, обеспечить которому победу на выборах, кроме как по партсписку, было невозможно.

Сергей Воронов с обвинением не согласен и считает себя невиновным. По его словам, речь прокурора была субъективной и носила предположительный характер. «Насчет свидетеля Гриневич все неправда: названные протоколы полиции по делу об избиении Бочкарева перед выборами не исследовались, документы не обозревались. А Воронов как крестный отец — это вовсе не родственные связи с точки зрения закона», — заявил “Ъ-Приволжью” подсудимый. Политтехнолог напомнил, что суд отказал защите в проведении экспертизы аудиозаписей, на которой обвиняемые усмотрели признаки монтажа. Кроме того, сам потерпевший путался в показаниях на предварительном и судебном следствии, отметил Сергей Воронов. 5 августа в прениях выскажется сторона защиты, а на 9 сентября назначена дата последнего слова обвиняемого. Затем судья Марина Дякина удалится на вынесение приговора.

Роман Рыскаль