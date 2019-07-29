Лишь каждая пятая компания проводит мероприятия по улучшению здоровья персонала

Сообщество HR-менеджеров понимает, что здоровье сотрудников влияет на качество работы и успешность компании в целом, однако только один из пяти опрошенных специалистов подтверждает, что в их организации реализуются профилактические мероприятия. Инвестиции в здоровье персонала должны стать неотъемлемой частью бизнес-стратегии компании, считают эксперты, участвовавшие в конференции «Корпоративное здоровье и программы поддержки сотрудников», которая состоялась 23 июля при поддержке правительства Москвы.

Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Демография» и посвящено поиску эффективных инструментов повышения ответственности работодателей за здоровье работников организации. Состав спикеров включал представителей крупного бизнеса: Игорь Шипилов, начальник управления медицины труда СУЭК, Мария Калинина, заместитель директора департамента кадровой политики «Росатома», Алексей Шавензов, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Джонсон & Джонсон»; представителей государственных структур и профессиональных сообществ: Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ, Дмитрий Ефремов, координатор рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения, Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ; и представителей профильных провайдеров. Модераторами выступили Анна Концевая, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины», и Юлия Кузнецова, руководитель направления адаптации и внедрения стратегических проектов ДМС «АльфаСтрахование».

В ходе дискуссии эксперты делились опытом реализации ключевых корпоративных программ, которые подразумевают профилактику заболеваний, проведение спортивных мероприятий, предупреждение профессионального выгорания, популяризацию здорового образа жизни среди персонала, а также мониторинг эффективности принятых мер. Отдельно было отмечено, что на данный момент работающие в России программы в большинстве своем базируются на нормах по охране труда и требуют модернизации.

Юлия Кузнецова в презентации «Опыт «АльфаСтрахование» в снижении заболеваемости и повышении производительности труда» рассказала о роли страховой компании в управлении здоровьем персонала. Агрегация и анализ медицинских данных позволяют оценивать факторы риска и уровень заболеваемости коллектива с целью формирования эффективной тактики профилактики.

По результатам опроса «АльфаСтрахование», проведенного в Южном и Приволжском регионах, компания выяснила, что 74% HR-менеджеров понимают, что здоровье персонала влияет на качество их работы, однако только 18,1% проводят мероприятия в этой области. Четверть (25%) респондентов высказали свою заинтересованность в снижении заболеваемости сотрудников, однако больше половины (56,9%) опрошенных HR-менеджеров не планируют заниматься этим вопросом в ближайшее время.

Трудоспособное население не всегда обращается к врачу даже в случае появления такой необходимости. Например, сердечно-сосудистые заболевания, которые находятся на первом месте в России среди причин естественной убыли населения, не входят в первую тройку проблем, с которыми сотрудники обращаются за медицинской помощью по ДМС.

По данным опроса, 64% работников регулярно проходят медицинские осмотры (в том числе обязательные), 71% следуют рекомендациям врача, но в то же время 73% используют информацию о лечении из открытых источников, то есть занимаются самолечением. Более 75% опрошенных рекомендована рационализация питания, у 73% определяется низкая физическая активность, 46% курят или подвержены воздействию табачного дыма, 39% следует уменьшить потребление алкоголя.

«Программы управления здоровьем персонала «АльфаСтрахование» ориентированы на долгосрочную перспективу и направлены на улучшение качества жизни сотрудников. Своевременная организация медицинской помощи и реализация превентивных мер позволяют снизить презентеизм и уменьшить продолжительность периода нетрудоспособности, что в свою очередь положительно сказывается на эффективности и производительности труда», – говорит Юлия Кузнецова.

Компании представили свои практики по укреплению здоровья персонала. В частности, представители комбината НЛМК рассказали, как формируют здоровую культуру и подготавливают «менеджеров здоровья», в число которых вошли активные работники компании, следующие принципам здорового образа жизни. Своим примером и путем выполнения различных совместных заданий, связанных с ЗОЖ, они помогают команде из 10-15 человек перейти из одной группы здоровья в другую. При этом участники не ограничены правилами и могут предложить любую подходящую активность. Также компания время от времени организовывает встречи со специалистами, готовыми поделиться ценной информацией по теме ведения здорового образа жизни.

В СУЭК, помимо обширного комплекса профилактических, информационных и лечебных мер, активно борются с курением. В «курилках» используется специальный звуковой эффект, который препятствует комфортному общению. Борьба с курением является частью большинства ЗОЖ программ. А в США даже официально существуют ограничения на прием на работу курящих людей, так как руководство некоторых компаний небезосновательно считает, что курение напрямую наносит ущерб прибыльности.

Алексей Шавензов рассказал о программе по улучшению здоровья персонала в компании «Джонсон & Джонсон». В нее входит забота о правильном питании сотрудников и повышении их физической активности, организация командных игр и психологических консультаций.

Эмоциональное и ментальное здоровье работников занимает все больше места в программах по улучшению здоровья персонала. Этот факт связан с тем, что все больше людей сталкиваются с нарушениями психического здоровья и проблемами, требующими помощи, регулярно испытывают сильный стресс. Соответственно, работа с штатными психологами или возможность обратиться на специальную горячую линию поможет человеку быстрее решить свои проблемы и работать эффективнее.