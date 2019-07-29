ФАС одобрила сделку по покупке «Башинформсвязью» доли в московском пенсионном фонде

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») о покупке 44% акций московского АО «Негосударственный пенсионный фонд Альянс». 51% акций фонда уже принадлежат московскому АО «Вестелком» (также входит в «Ростелеком»). 44% принадлежали April Group. Миноритарная доля в 5% у гендиректора НПФ Аркадия Недбая. После сделки «Ростелеком» получит в фонде 95% акций. Телеком-оператор является крупнейшим вкладчиком НПФ «Альянс». В 2018 году на оператора связи пришлось 53% (757,5 млн руб.) от общей суммы взносов в фонд, в 2017 году — 83% (2 млрд руб.).

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel. Сделки по слиянию и поглощению в интересах «Ростелекома» «Башинформсвязь» активно заключает с 2016 года.

Ирина Самойлова