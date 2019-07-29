Глава Большесосновского района вернулся на рабочее место

Глава Большесосновского района Вячеслав Бурков вернулся в свой кабинет. Об этом господин Бурков написал на своей странице в Facebook. Ранее временно исполняющий обязанности главы района Владимир Тресков отказался предоставить главе рабочее место. Господин Тресков мотивировал свои действия тем, что господин Бурков не представил решение суда о восстановлении в должности.

«Выяснилось, что в отделе капстроительства есть еще один комплект ключей. Мы собрали комиссию внутри администрации, зашли в кабинет, все свои действия фиксировали на видео»,— рассказал “Ъ-Прикамье” Вячеслав Бурков. Он добавил, что Владимир Тресков не сдал первый комплект ключей и «конфликтная ситуация может повториться».

Напомним, депутаты земского собрания приняли решение об отставке господина Буркова на внеочередном пленарном заседании 7 июня. При принятии решения депутаты руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. Временно исполняющим обязанности главы района был назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. После этого Большесосновский районный суд признал незаконным и отменил решение земского собрания об отставке главы района. Пермский краевой суд оставил в силе решение районного суда.