«Лунная обувь» за полмиллиона

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о коллекции Майлса Надаля и самой дорогой паре обуви от Nike.

Не могу не поделиться с вами новостью, которая пришла с онлайн-аукциона дома Sotheby’s. Здесь только что продали пару кроссовок за $437,5 тыс. Теперь это самая дорогая пара теннисной обуви в мировой истории. Пара 1972 года полностью называется так — Nike Waffle Racing Flat «Moon Shoe», то есть кроссовки Nike «Лунная обувь».

Как сообщает сайт ARTnews, ранее самая дорогая пара кроссовок была куплена на аукционе в 2017 году — это была обувь, в которой Майкл Джордан выиграл золотую олимпийскую медаль 1984 года, подписанная великим баскетболистом изнутри. Та пара ушла за $190,3 тыс. Нынешние кроссовки стартовали со 160 тыс. В результате коллекционер Майлс Надаль закончил бидовать на астрономической сумме в $437,5 тыс.

Это была не единственная покупка человека с теннисной фамилией в этот вечер, когда в рамках частной продажи Sotheby’s проводил аукцион с названием The Ultimate Sneaker Collection («Окончательная или наиболее полная коллекция кроссовок»). Полный каталог составили, по данным аналитиков рынка, 99 пар обуви из 100 наиболее редко встречающихся в кроссовочном собирательстве. Надаль скупил все 99 пар. За общую сумму в 850 тыс.(без учета «Лунной пары»). Теперь его собрание является, по-видимому, наиболее полным в мировой практике, и Надаль собирается показать его в собственном частном музее в канадском Торонто.

Коллекционер заявил, что он крайне взволнован приобретением легендарной «Лунной обуви». И вообще, по его словам, «культура и коллекционирование кроссовок сейчас находятся на грани резкого роста цен». Ему виднее: он — основатель компании MDC Partners and Peerage Capital Inc., также известен как крупный собиратель транспортных средств. В его коллекции 142 автомобиля и 40 мотоциклов.

Что касается рекордных кроссовок почти за полмиллиона, я их видел. Тряпочный белый верх, в ржавых разводах, крупные шипы… Может, за ними стоит какая-то удивительная история?