Прокуратура попросила осудить политтехнолога Сергея Воронова на шесть лет заключения

В Нижегородском райсуде начались прения по уголовному делу в отношении Сергея Воронова, который вместе с депутатом областного заксобрания Александром Бочкаревым обвинялся в мошеннической продаже за 5 млн руб. Дмитрию Дзепе места в партсписке «Справедливой России» перед выборами в гордуму 2015 года. Александр Бочкарев скоропостижно скончался 24 мая на 48-м году жизни от тромбоэмболии легочной артерии. Вину он не признавал, доказывая, что соратник по партии Дзепа через политтехнолога передавал наличные деньги в меньшем размере на общую предвыборную кампанию партии. Однако незадолго до своей смерти господин Бочкарев погасил ущерб, прямо в зале суда передав Дмитрию Дзепе наличными 4,6 млн руб (с учетом возвращенных ранее 400 тыс).

Гособвинитель в прениях попросил осудить Сергея Воронова на шесть лет колонии общего режима и назначить ему выплату 1 млн руб. штрафа в доход государства. При этом адвокат потерпевшего Дзепы высказал мнение о том, что осудить политтехнолога надо на восемь лет, к обвиняемому также заявлен иск о выплате 1,6 млн процентов за использование средств. Прокуратура просила в требованиях Дмитрия Дзепы по процентам отказать. Сергей Воронов вину в мошенничестве отрицает, он и его защита выскажутся в суде 5 августа.

Роман Рыскаль