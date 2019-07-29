Буддисты добились права собственности на храм в Новосибирске

Новосибирская религиозная организация буддистов «Ринчин» добилась в суде права собственности на недостроенный храм. Как следует из материалов дела, «Ринчин» подал в суд на мэрию Новосибирска, объяснив свое заявление невозможностью легализации права собственности в административном порядке.

Здание недостроенного буддистского храма площадью 151,5 кв. м расположено на земельном участке площадью 9,4 тыс. кв. м. который предоставлен «Ринчину» в безвозмездное пользование в 2017 году для строительства комплекса культовых объектов. Готовность здания храма составляет 99%, в том числе не завершены отделочные работы, говорится в материалах дела. Суд отметил, что отсутствие разрешения на строительство свидетельствует о самовольном возведении постройки. В то же время соблюдены параметры застройки земельного участка, состояние каменных и деревянных конструкций удовлетворительное, а здание соответствует нормам требований пожарной безопасности.

По данным туристического портала Новосибирская области, религиозная организация «Ринчин» появилась в городе около 10 лет назад. В 2012 году на частные пожертвования бурят началось строительство дацана. На территории буддийского храма возвышается восьмистенный Сахюсан дуган, который был открыт в 2015 году. На открытии присутствовали восемь лам из Новосибирска, Хакасии, Бурятии, Тувы и Горного Алтая.

Оксана Павлова