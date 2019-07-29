Британия увеличит военный контингент в Бахрейне для защиты судов в Персидском заливе

Великобритания увеличит свой военный контингент в Бахрейне, чтобы защитить суда в Персидском заливе, сообщает телеканал Sky News. Такое решение Лондон принял на фоне обострения отношений с Ираном после задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

По данным телеканала, речь идет о «небольшой группе военнослужащих», которых отправят на военно-морскую базу в Бахрейне уже на этой неделе. Обеспечивать безопасный проход судов будут эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan и фрегат HMS Montrose.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, который, по данным, перевозил нефть в Сирию в обход санкций. Иран пообещал принять меры из-за задержания судна.

19 июля Тегеран задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка. 27 июля с ними встретились дипломаты из РФ.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».