Студенческая демонстрация

На рубеже XIX–ХХ веков самым массовым и активным протестным движением в Москве были студенты. Сначала они выдвигали требования по улучшению учебного процесса. Со временем их акции переросли в масштабные уличные выступления с политическими требованиями. Власть реагировала предсказуемо. Сначала в штате Московского охранного отделения появляется должность полицейского надзирателя. Его задача была — собирать информацию о всех студентах на своем участке, а также о готовящихся выступлениях. Шла активная работа с информаторами и стукачами из студенческой среды. Потом Министерство просвещения предложило самых буйных отправлять в армию отбывать воинскую повинность. Следующим шагом стали отчисления и лишения стипендий. Помогло ли это в борьбе с революционной заразой? Сейчас, из нашего исторического далека можем сказать: точно нет. Писатель Виктор Ерофеев присмотрелся к новому поколению, которое вышло на улицы Москвы.