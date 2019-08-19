Дата 110 лет назад «Огонек» писал о первых так называемых «детских колониях», которые по существу были лагерями отдыха для детей из бедных семей

«В настоящее время детские летние колонии с.-петербургских начальственных училищ дают возможность почти 2 тысячам бедных детей пользоваться восстанавливающим их силы летним отдыхом,— писал "Огонек".— Расположены колонии имени Н.А. Лейкина в имении "Медном", подаренном городу вдовой даровитого писателя П.Н. Лейкиной, в имении г. Любицева "Выборгская Дубровка" и в деревне Гобжицы Лужского уезда. В первой колонии находят приют 404, во второй — 634 и в третьей — 650 детей».

Николай Лейкин был фигурой известной: журналист и издатель, он открыл миру Чехова — в его «Осколках» начал печататься молодой Чехов.

«Колония имени Н. Лейкина обладает 91 десятиной земли, частью расположенной в красивой местности, на берегу реки Мойки. В отдельном корпусе помещается обширная столовая, где все 400 детей получают в 12 часов обед из двух блюд и в 7 часов ужин. Далее виднеются хлебопекарня, оранжерея, баня»,— восхищался «Огонек». Расписание дня воспитанников включало в себя зарядку, прогулки, «необременительные для детских сил садовые и огородные работы». Эдакий прообраз колонии Макаренко или пионерлагеря эпохи застоя. Правда, такие условия не снились ни коммунарам, ни пионерам: «Медное» славилось богатой коллекцией живописи (сегодня она в Русском музее). Детская колония там просуществовала до начала 1920-х.