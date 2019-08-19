Фонтаны Петергофа и знаменитые каскады пущены 20 августа 1721 года, хотя торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось два года спустя. В Великую Отечественную пострадала система фонтанного водовода, Большой каскад был превращен в руины, а статуи «Самсон», «Нева», «Волхов» и «Тритоны» похищены захватчиками. Только к 1956 году реставраторы вернули великолепный ансамбль к жизни.

День Государственного флага РФ — 22 августа. Накануне праздника прошла Всероссийская эстафета флага. В рамках эстафеты в регионах проходили спортивные соревнования, творческие встречи, флешмобы, конкурсы, тесты по истории России. Города и районы также отправили свои флаги в Москву, чтобы там 22 августа объединить их в единое полотно, площадь которого составит более 3 тысяч квадратных метров.

День офицера России (22) пока не закреплен на государственном уровне, но отмечают его уже несколько лет по инициативе Общероссийской организации «Офицеры России». «Дата не привязывалась к ведомственным праздникам, так как должна была стать объединяющей для всех офицеров, вне зависимости от ведомственной принадлежности»,— говорит председатель президиума организации генерал-майор Сергей Липовой.

День шахтера (25) в Красноярском крае отметят XX спартакиадой угольщиков. На Кузбассе в рамках творческого конкурса «Мой папа — шахтер» дети распишут некоторые городские объекты. А на Бородинском разрезе пройдет конкурс профмастерства среди экипажей роторных экскаваторов ЭРП-2500. Это — машина высотой с 10-этажный дом и массой 1860 тонн, примерно столько весят 1,2 тысячи легковых автомобилей.

Яблочный Спас (19) — начало уборки яблок скороспелых сортов, встреча осени: «Второй Спас шубу припас». Если день сухой — к сухой осени, дождливый — к сырой, а ясный — к суровой зиме. Если аисты уже готовятся к отлету в теплые края, то жди холодную осень. Ранний иней предвещает хороший урожай озимых на следующий год. Пришел Мирон (21) — поспела брусника, появились опята, а с ними и лето кончилось.