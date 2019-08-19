База женатых

Наталья Радулова

В Танзании на официальном государственном сайте опубликуют имена всех женатых мужчин, чтобы помешать им обманывать одиноких женщин. Начать планируют с города Дар-эс-Салам. По словам регионального комиссара Пола Маконды, эта мера поможет бороться с неверностью и враньем: «Я получал жалобы от женщин, которым мужчины обещали жениться, но так и не выполнили обещание... Если это возможно, мы создадим базу данных в региональном офисе комиссара в каждом регионе, которая позволит проверить, не женат ли уже запрашиваемый человек».

Не знаю, как танзанийские барышни отнеслись к этой новости, но россиянки взбудоражены. «Давно пора занести в общую базу женатиков всего мира,— уверена моя приятельница, допустим, Нелли, которая не первый раз страдает от таких врунишек.— Чтоб с фотографиями, паспортными данными, отпечатками пальцев. Познакомилась с кем-нибудь на пляже в Испании, на сайте знакомств в Москве или в командировке в Питере, наслушалась его обещаний, а потом — хопа! — пробила его и нафиг послала!» Она сама почти год летала к испанцу в гости, присматривала свадебные платья, учила язык. А потом выяснилось, что мачо женат, его супруга ждет ребенка, а роман с Нелли — это большое счастье, но не повод для развода.

Примерно то же самое случилось у нее и с коллегой из Санкт-Петербурга, только теперь этот все лето ездил в Москву, проводил выходные в ее квартире, познакомился с ее друзьями, с дочкой и мамой, даже предложение успел сделать. А к осени приуныл, реже приезжал, реже писал, в конце концов исчез. Нелли выследила жениха в питерском офисе, прижала к стенке, а он как Паратов в «Жестоком романсе» начал отводить глаза: «Вам надо ехать домой, подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров». В общем, его жена с детьми, теща и собака вернулись из Крыма, где отдыхали все каникулы. «Но я любил тебя! — тихо втолковывал он Нелли, пытаясь увести ее из офиса на улицу.— Я не врал, Нелли, я думал, что там у меня все кончено. Но дети, взаимные обязательства... Прозрение. Понимаешь?» Нелли не понимала. Почему сразу не сказал? Это же безбожно, безбожно...

Впрочем, мы, женщины, тоже хороши. И ухом не ведем, если парни что-то явно не договаривают или почти уже троллят нас. Ко мне один гражданин на свидания ходил, не снимая обручального кольца. Кажется, он и снять это вросшее в палец кольцо не мог, даже если б захотел. Но мне он нравился, и я охотно верила объяснениям: «После развода осталось, и пусть. Обручалка для бизнеса необходима. Прикрытие. На переговорах женатому человеку больше доверия». Ну какова идиотка, а? Хорошо хоть жена вернулась — из испанского дома, кстати! — до того, как наши походы в кино и рестораны превратились бы во что-то большее.

Про сайты знакомств и говорить нечего. Все мои знакомые девушки могут рассказать несколько историй про то, как через пару встреч с удивлением узнавали, что имеют дело с женатым человеком. А кое-кто — и через пару лет. «Я же писала в анкете, что ищу серьезные отношения, что мне нужен муж!» — кричала одному такому обманщику все та же Нелли. «Но ты не уточняла — чей муж!» — хихикал обманщик, собирая вещи.

А вот чтобы женщины врали насчет своего семейного статуса — не припомню. Может, и существуют такие. Но пока сводки мировых новостей о брачных аферистах пестрят заголовками вроде «Многоженец заключил тайные браки с пятью женщинами», поговорки придумывают на тему «Обещать — не значит жениться», а в Танзании только мужчин собираются заносить в базу окольцованных.