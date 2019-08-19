233 спасенные жизни

Фразу «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую в мегафон говорил спасенным пассажирам самолета А321, командир экипажа Дамир Юсупов, с восторгом и благодарностью повторяют в соцсетях. Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин спасли 233 жизни — 226 пасажиров и 7 членов экипажа. Пилоты ювелирно посадили самолет с неработающими двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузное поле.

Борт «Уральских авиалиний» следовал из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета в оба двигателя попали птицы: один загорелся, второй потерял тягу. Тогда было принято единственно верное решение — вручную сажать самолет на поле в 2 километрах от аэропорта.

Событие уже сравнивают с американской историей 2009 года, когда пилот Чесли Салленбергер посадил самолет на реку Гудзон после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей (об этом снят голливудский блокбастер «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли). Но нашим летчикам пришлось гораздо сложнее: самолет летел на меньшей высоте, времени для принятия решения, по сути, не было совсем: от взлета до посадки не прошло и трех минут.

Дамир Юсупов мечтал о полетах с детства, но сначала не прошел медицинскую комиссию при поступлении в летное училище — получил юридическое образование, работал по специальности в фонде жилья и ипотеки в Сызрани. Но мечту о небе не оставлял, и в итоге своего добился: в 32 года все-таки поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации и окончил его с отличием, год назад стал командиром экипажа. А теперь и народным героем. Без всяких официальных представлений — по факту