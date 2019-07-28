Директор нацразведки США уйдет в отставку 15 августа

Директор нацразведки США Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее осведомленный источник сообщил Reuters, что господин Коутс уйдет в оставку в ближайшие дни и уже предложил президенту США несколько кандидатов себе на замену. Преемником господина Коутса станет конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, который резко критиковал экс-прокурора Роберта Мюллера, выступавшего против Дональда Трампа.

Собеседники газеты The New York Times отметили, что последнее время Дональд Трамп был разочарован работой Дэна Коутса. По информации NYT, вопрос об увольнении директора нацразведки впервые подняли после встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии в прошлом году. Тогда господин Коутс не согласился с утверждением господина Трампа о том, что Россия не вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года. Однако вице-президент Майк Пенс высказался против увольнения господина Коутса.

NYT указывает, что разногласия между господами Трампом и Коутсом также касались встреч с лидерами КНДР и Ирана. В январе директор нацразведки заявил в конгрессе, что КНДР вряд ли прекратит разработку ядерного оружия, что шло вразрез с мнением господина Трампа об отсутствии угрозы со стороны Пхеньяна.